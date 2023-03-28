逃亡狒狒來源不明就慘死　動保人士轟「圍捕計畫荒腔走板」

▲抓到東非狒狒當下，桃園市農業局專委盧紀燁搶先和狒狒自拍。（圖／記者陳以昇攝）



記者崔子柔／綜合報導

東非狒狒在外逃亡16天，昨（27）日於桃園圍捕過程中，左胸中槍死亡。從狒狒被發現在外流竄，到如今身亡，都未查明到底狒狒來自誰家，動保人士崔美瑛直言，「整個圍捕計畫荒腔走板」。

根據《中時新聞網》報導，曾榮獲動保慈悲獎的桃園市中聖里里長崔美瑛指出，政府單位竟然對外來種狒狒怎麼進到台灣、進到桃園都不知情，「整個圍捕計畫荒腔走板」，現在狒狒死於獵槍，她認為應該解剖來揭開真相。

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▲狒狒逃亡時，被野狗追趕。（圖／胡先生提供）



藝人歐陽靖昨晚也在臉書發文表示，身為動保人士的女兒（其母為演員譚艾珍），「只希望絕大多數的野生動物都能在原生環境、跟自己的同伴們生活在一起，遵從自然法則安享天年」，並強調「不要再私養野生動物、不要再有照顧疏失、不要再有外來物種被野放，不要再發生這樣的事情了」。

▲狒狒落網。（圖／記者陳以昇攝）



盤點近年動物逃脫事件，台北市立動物園就有過多起，除了當天就被尋回的黑猩猩、白面捲尾猴、食蟻獸、石虎、水豚外，2020年9月發生食蟻獸母女脫逃事件，母食蟻獸「小紅」帶著女兒「紅豆」翻越設有電牧線的柵欄，紅豆當天被尋回，小紅則在90天後才於深坑林家草厝被發現。

2020年11月一隻石虎「飛飛」徒手挖破造景走失，幸好飛飛並未跑遠，17天後在水獺展場尋獲。2021年3月又傳出紅猴「男道」趁著保育員打開內舍門時溜走，3天後尋獲。