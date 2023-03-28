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社會 社會焦點 保障人權

狒狒慘死林姓獵人槍口下　幕後竟有藏鏡人同意開槍

記者崔子柔／綜合報導

東非狒狒經過16天逃亡，昨（27）日在桃園的圍捕過程中，左胸中槍死亡。一名林姓獵人坦承持獵槍擊斃狒狒，不過他不是受桃園市府委託，曾與他聯繫的新竹縣農業處也指稱，僅允許在新竹縣內圍捕，警方目前依野生動物保育法偵辦中。

農業局捕捉人員身上只配有麻醉槍，他們昨日15時25分抵達現場時，發現有另一組非同單位的人士在場，狒狒則已經倒地，但因當下光線昏暗，上車後才發現狒狒身上有血跡，緊急送往六福村動物園治療，發現左胸受到槍擊。

▲▼槍殺狒狒林姓獵人到案說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林姓獵人到案說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

林姓獵人昨晚到楊梅富岡派出所表示，他受到新竹縣府農業處一名廖姓技士電話委託，才會前往現場圍捕，當時因為擔心狒狒攻擊民眾，在經過同意後才開槍，並強調他是合法獵人，也有合法的列管獵槍。

新竹縣農業處則說，他們有成立應對小組，目的在狒狒跑到新竹後的即刻應對，僅讓林男在新竹縣待命，然而狒狒都在桃園，因此應變中心雖然成立，卻沒有正式啟動。目前新竹縣農業處與獵人的說法有出入。

▲▼東非狒狒落網受傷，網子上沾染鮮血。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼東非狒狒落網受傷，網子上沾染鮮血。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 狒狒落網。（圖／記者陳以昇攝）

相關人員皆已到派出所說明，究竟是誰同意林男開槍，警方目前仍在釐清當中，全案依照野生動物保育法偵辦。

據「野生動物保育法」規定，除非有緊急例外情況，或危急人類生命財產安全等，才可以報請主管機關核可捕獵或宰殺；否則將面臨6個月以上、5年以下有期徒刑，併科20萬元以上、100萬元以下罰金。

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