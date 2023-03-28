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雞塊、漢堡買1送1！速食店「超殺優惠券」來了　還有99元套餐

▲▼漢堡王最新4-5月優惠券 。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新超殺優惠券來了 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快收下！人氣速食店「漢堡王」最新超殺優惠券來了，不僅祭出4大品項買1送1，包括漢堡、雞塊通通有，還有銅板點心、99元套餐等吃，整張券狂省1999元，即日起限時65天開跑。另，拿坡里至3月31日前則有「大披薩+炸雞桶下殺73折」好康，通通別放過。

▲▼漢堡王最新4-5月優惠券 。（圖／業者提供）

▲優惠券內容一次看。

漢堡王最新「江湖救急優惠券」來了，一共網羅5大系列共27種超殺好康，其中，有「4大人氣品項買1送1」，包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水及辣薯球，還有8種「個人超省餐」，其中，4大漢堡組合可是只要99元，像是西部小華堡+4塊雞塊+中杯可樂、經典脆雞堡+小薯+中杯可樂等，划算爆表。

除外還有8種銅板點心，像是蘋果派、洋蔥圈等，最低只要花35元就能吃到，以及「雙人激省餐」、「店長超推薦」等優惠，即日起至5月31日限時開吃，提醒此優惠不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里大披薩+炸雞桶下殺73折吃。

另，拿坡里即日起至3月31日也祭出「大披薩+6塊炸雞桶（不指定部位）下殺73折」吃優惠，優惠組合激省190元，且披薩開放口味任選，炸雞也能整桶換成烤雞，肯定要吃爆。

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