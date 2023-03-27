白宮前顧問提全民學AK47 　她怒嗆：「別人小孩死不完」的餿主意

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歐布萊恩提全民學AK47 　鍾沛君怒嗆：「別人小孩死不完」的餿主意

▲▼國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自鍾沛君臉書）

▲國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自鍾沛君臉書）

記者江采蓁／綜合報導

美國前國家安全顧問歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）最近率團訪台時表示，如果台灣有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國重新評估入侵台灣，引發各界討論。對此，國民黨台北市議員鍾沛君表示，做為台灣人，她難以忍受這些外國人的指指點點，說三道四，全是那些站著說話不腰疼，別人小孩死不完，喊打喊殺的餿主意。

鍾沛君指出，歐布萊恩訪台時說，台灣應該教全民使用AK47，甚至他之前還曾主張若中共侵台，美國應該炸毀台積電，她質疑，「這種會讓台灣陷入焦土戰的策略，不用反對嗎？」她表示，況且，如果歐布萊恩只是個已經卸下公職的美國人，愛講什麼也就罷了，但歐布萊恩卻是總統蔡英文頒贈勳章的貴客嘉賓，「難道是要嘉獎他出的主意好棒？」

鍾沛君強調，做為台灣人，她難以忍受這些外國人的指指點點，說三道四，全是那些站著說話不腰疼，別人小孩死不完，喊打喊殺的餿主意；而做為在野黨，她更不能接受民進黨政府毫無尊嚴，讓這些老外頤指氣使，大放厥詞，別說頒贈勳章，根本應該嚴厲譴責！

此外，鍾沛君提到，宏都拉斯與我國82年的外交關係正式終止，顯然美國對於中南美洲的控制力逐漸下滑，即使副總統賴清德曾經前往宏國總統的就職典禮，還是無力回天。她指出，美國一邊說鼓勵世界各國與台灣擴大交流，一邊說自己奉行「一中政策」，不願與中華民國建交，讓「疑美論」再度起風。

鍾沛君表示，民進黨政府很清楚，自己各種大內外宣要能起作用，一個很重要的利基，是國人對「台美關係史上最好」的錯誤想像，於是任何人只要質疑美國言行，就會遭民進黨攻擊不該疑美，甚至只要疑美，就是中共同路人，但她批評，「疑美論」的造浪者，偏偏就是美國與民進黨自己。

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