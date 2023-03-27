非常音樂家樂團成立！星兒界周杰倫擔任首席　將發掘更多星兒音樂家

▲非常音樂家樂團成員：丁唯諺(左)、王榮堅(中)、莊天岳(右)。（圖／非常音樂家樂團提供）

生活中心／綜合報導

網路熱映的韓劇「非常律師」，故事女主角是一位天才自閉症律師，上映後引發廣大關注。在音樂領域，同樣也有很多星兒具有獨特的天份，擁有敏銳的音感和絕佳的演奏技術，他們也可被稱呼為「非常音樂家」。

自閉症人士被稱為星兒，因為他們在社交、情緒、認知和感官方面與常人不同，但卻在某些方面特別厲害或突出，簡直像外星人一樣，他們是從星星來到地球的孩子。在智能方面不一定有缺陷，有些其實還特別聰明。

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▲非常音樂家之星光音樂會，即將於30日晚上7點於中油國光廳登場（圖／非常音樂家樂團提供）

「非常音樂家樂團」，是由一群星兒音樂家組成的表演團體，成立宗旨，是希望能讓具有音樂天賦的星兒們，發揮所長、找到舞台，非常音樂家將有經紀人為星兒安排各種公開演出，演出收入用於支持組織營運，而組織營運目標，則是讓這些非常音樂家們，有固定場地上班和團練，並有持續穩定的演出機會，找到發光發熱的舞台。





▲長笛演奏家華姵，將和非常音樂家合作演出（圖／非常音樂家樂團提供）





▲古典吉他演奏家劉士堉，將參與非常音樂家樂團的首場大型音樂會（圖／非常音樂家樂團提供）

星兒界周杰倫！王榮堅鼓舞許多自閉兒和家長

在國內身障音樂界小有名氣的王榮堅，過去曾得過萬海航運慈善大賽第一名，以及北富銀才藝大賽第一名，更曾遠赴維也納及紐約，參加國際身心障礙鋼琴大賽，獲得國際盃總亞軍，並受邀到莫斯科及日本，參加才藝大賽演出，皆獲得國際上高度肯定。

▲王榮堅從小在國內外獲獎無數、琴藝精湛，並譽為星兒界的周杰倫。（圖／非常音樂家樂團提供）

除了鋼琴，王榮堅對許多樂器，信手拈來都能拉上幾曲，小提琴、二胡、單簧管，都曾在大舞臺上演出，他也是國內知名「極光打擊樂團」木琴首席，2019年更隨著樂團到美國巡演，受到僑界熱烈歡迎。近期參加文化盃鋼琴大賽，得到大專生音樂系組第一名，再度肯定他的付出與努力。由於王榮堅在音樂上表現傑出、琴藝精湛，因而被譽為「星兒界的周杰倫」。

▲非常音樂家王榮堅，主修鋼琴、副修打擊樂，還會拉小提琴和二胡，多才多藝（圖／非常音樂家樂團提供）

王榮堅1999年出生於美國，是個早產兒也是自閉症患者，6歲正式習琴。去年剛從實踐大學音樂系畢業，他在校主修鋼琴、副修打擊樂，熱愛音樂，也全心全意投入於音樂的學習與演出。從小到大各學程都拿市長獎畢業，也是2012年總統教育獎的得主。身為自閉症患者，王榮堅多次登上國家音樂廳演出，用自己的專業贏來更多的掌聲與支持，也期望能用音樂專長走出自己的一條路。

非常音樂家樂團成立 盼發掘更多星兒音樂家

目前「非常音樂家樂團」由王榮堅擔任首席音樂家，加上擅長鋼琴的莊天岳，以及打擊樂見長的丁唯諺，組成表演團體，未來希望能網羅更多有天份也有熱情的星兒音樂家，一起實踐音樂夢想。

莊天岳也是自幼展現出超級好音感的自閉兒，經專家建議家人決定支持莊天岳往音樂方面發展。1997年莊天岳得到生平第一次殘障鋼琴大賽二獎，除了給他很大鼓勵，也給家人信心。莊天岳曾經跟著鋼琴老師到日本京都大學演講演出，也四次獲邀於國家演奏廳演出，2007年實踐大學破例讓莊天岳成為音樂系旁聽生。在音樂獎項上，莊天岳先後獲得2002年身心障礙社青組第一名、2015年日本泛太平鋼琴比賽指定曲-銀賞、自選曲金賞，2019年更獲得第23屆身心障礙楷模-金鷹獎。

▲非常音樂家莊天岳，主修鋼琴，曾獲得2019年第23屆身心障礙楷模金鷹獎（圖／非常音樂家樂團提供）

丁唯諺從小喜歡古典樂，學齡前跟外公，作曲家張邦彥，每天沉浸在歌劇及交響樂中，沒有拜師學藝，自然享受在音樂環境裡。小學三年級主動學鋼琴，受到王榮堅學長啟發，決定高中參加藝術才能音樂班聯合招生，高一進入光仁中學音樂班就讀，主修打擊、副修鋼琴。目前丁唯諺在家自學，以考大學音樂系為目標，心思高敏感，想像力豐富，未來希望以表演藝術為志業。丁唯諺曾於2020年獲得第10屆全國心智障礙者才藝大賽，青少年個人組第一名及最佳台風獎，他也是2021年台灣卓越盃音樂公開賽，馬林巴獨奏高中專業組優等獎得主。

▲非常音樂家丁唯諺 主修打擊樂、副修鋼琴，最擅長的樂器為木琴（圖／非常音樂家樂團提供）

非常音樂家之星光音樂會 自閉症領域推手出席力挺

「非常音樂家樂團」剛成立，即獲得不少企業和團體支持，30日晚上7點即將於中油國光廳，舉辦首場大型音樂會：「非常音樂家之星光音樂會」。這個富有意義的活動，是由台北市南鷹扶輪社主辦、中華民國自閉症基金會協辦，非常音樂家樂團主演，同時也邀請古典吉他演奏家劉士堉、長笛演奏家華姵、冷到爆非洲鼓團，共同演出。期望以優美樂音，帶給聽眾溫暖感動與體驗。同時，南鷹扶輪社也捐贈225個公益座位，邀請星兒團體及家長入場聆賞。

▲冷到爆非洲鼓團，是公益音樂團體，這次也力挺非常音樂家樂團（圖／非常音樂家樂團提供）

「非常音樂家樂團」首場大型音樂會，中華民國自閉症總會理事長陳惠玲、中華民國自閉症基金會董事長林注進、台北市自閉症家長協會理事長許三妹、桃園市自閉症協進會理事長蕭雲祥、台灣星奇兒創藝協會創辦人陳穎君，以及亞斯教母花媽卓惠珠，都將出席聆賞，這些自閉症領域推手們，即將會師支持「非常音樂家樂團」，也期望後續有更多企業和團體共襄盛舉。