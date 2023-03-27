　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

非常音樂家樂團成立！星兒界周杰倫擔任首席　將發掘更多星兒音樂家

非常音樂家樂團成員：丁唯諺(左)、王榮堅(中)、莊天岳(右)。（圖／非常音樂家樂團提供）

▲非常音樂家樂團成員：丁唯諺(左)、王榮堅(中)、莊天岳(右)。（圖／非常音樂家樂團提供）

生活中心／綜合報導

網路熱映的韓劇「非常律師」，故事女主角是一位天才自閉症律師，上映後引發廣大關注。在音樂領域，同樣也有很多星兒具有獨特的天份，擁有敏銳的音感和絕佳的演奏技術，他們也可被稱呼為「非常音樂家」。

自閉症人士被稱為星兒，因為他們在社交、情緒、認知和感官方面與常人不同，但卻在某些方面特別厲害或突出，簡直像外星人一樣，他們是從星星來到地球的孩子。在智能方面不一定有缺陷，有些其實還特別聰明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

.非常音樂家之星光音樂會，即將於30日晚上7點於中油國光廳登場（圖／非常音樂家樂團提供）

▲非常音樂家之星光音樂會，即將於30日晚上7點於中油國光廳登場（圖／非常音樂家樂團提供）

「非常音樂家樂團」，是由一群星兒音樂家組成的表演團體，成立宗旨，是希望能讓具有音樂天賦的星兒們，發揮所長、找到舞台，非常音樂家將有經紀人為星兒安排各種公開演出，演出收入用於支持組織營運，而組織營運目標，則是讓這些非常音樂家們，有固定場地上班和團練，並有持續穩定的演出機會，找到發光發熱的舞台。

長笛演奏家華姵，將和非常音樂家合作演出（圖／非常音樂家樂團提供）

▲長笛演奏家華姵，將和非常音樂家合作演出（圖／非常音樂家樂團提供）

古典吉他演奏家劉士堉，將參與非常音樂家樂團的首場大型音樂會（圖／非常音樂家樂團提供）

▲古典吉他演奏家劉士堉，將參與非常音樂家樂團的首場大型音樂會（圖／非常音樂家樂團提供）

星兒界周杰倫！王榮堅鼓舞許多自閉兒和家長

在國內身障音樂界小有名氣的王榮堅，過去曾得過萬海航運慈善大賽第一名，以及北富銀才藝大賽第一名，更曾遠赴維也納及紐約，參加國際身心障礙鋼琴大賽，獲得國際盃總亞軍，並受邀到莫斯科及日本，參加才藝大賽演出，皆獲得國際上高度肯定。

王榮堅從小在國內外獲獎無數、琴藝精湛，並譽為星兒界的周杰倫。（圖／非常音樂家樂團提供）

▲王榮堅從小在國內外獲獎無數、琴藝精湛，並譽為星兒界的周杰倫。（圖／非常音樂家樂團提供）

除了鋼琴，王榮堅對許多樂器，信手拈來都能拉上幾曲，小提琴、二胡、單簧管，都曾在大舞臺上演出，他也是國內知名「極光打擊樂團」木琴首席，2019年更隨著樂團到美國巡演，受到僑界熱烈歡迎。近期參加文化盃鋼琴大賽，得到大專生音樂系組第一名，再度肯定他的付出與努力。由於王榮堅在音樂上表現傑出、琴藝精湛，因而被譽為「星兒界的周杰倫」。

非常音樂家王榮堅，主修鋼琴、副修打擊樂，還會拉小提琴和二胡，多才多藝（圖／非常音樂家樂團提供）

▲非常音樂家王榮堅，主修鋼琴、副修打擊樂，還會拉小提琴和二胡，多才多藝（圖／非常音樂家樂團提供）

王榮堅1999年出生於美國，是個早產兒也是自閉症患者，6歲正式習琴。去年剛從實踐大學音樂系畢業，他在校主修鋼琴、副修打擊樂，熱愛音樂，也全心全意投入於音樂的學習與演出。從小到大各學程都拿市長獎畢業，也是2012年總統教育獎的得主。身為自閉症患者，王榮堅多次登上國家音樂廳演出，用自己的專業贏來更多的掌聲與支持，也期望能用音樂專長走出自己的一條路。

非常音樂家樂團成立 盼發掘更多星兒音樂家

目前「非常音樂家樂團」由王榮堅擔任首席音樂家，加上擅長鋼琴的莊天岳，以及打擊樂見長的丁唯諺，組成表演團體，未來希望能網羅更多有天份也有熱情的星兒音樂家，一起實踐音樂夢想。

莊天岳也是自幼展現出超級好音感的自閉兒，經專家建議家人決定支持莊天岳往音樂方面發展。1997年莊天岳得到生平第一次殘障鋼琴大賽二獎，除了給他很大鼓勵，也給家人信心。莊天岳曾經跟著鋼琴老師到日本京都大學演講演出，也四次獲邀於國家演奏廳演出，2007年實踐大學破例讓莊天岳成為音樂系旁聽生。在音樂獎項上，莊天岳先後獲得2002年身心障礙社青組第一名、2015年日本泛太平鋼琴比賽指定曲-銀賞、自選曲金賞，2019年更獲得第23屆身心障礙楷模-金鷹獎。

非常音樂家莊天岳，主修鋼琴，曾獲得2019年第23屆身心障礙楷模金鷹獎（圖／非常音樂家樂團提供）

▲非常音樂家莊天岳，主修鋼琴，曾獲得2019年第23屆身心障礙楷模金鷹獎（圖／非常音樂家樂團提供）

丁唯諺從小喜歡古典樂，學齡前跟外公，作曲家張邦彥，每天沉浸在歌劇及交響樂中，沒有拜師學藝，自然享受在音樂環境裡。小學三年級主動學鋼琴，受到王榮堅學長啟發，決定高中參加藝術才能音樂班聯合招生，高一進入光仁中學音樂班就讀，主修打擊、副修鋼琴。目前丁唯諺在家自學，以考大學音樂系為目標，心思高敏感，想像力豐富，未來希望以表演藝術為志業。丁唯諺曾於2020年獲得第10屆全國心智障礙者才藝大賽，青少年個人組第一名及最佳台風獎，他也是2021年台灣卓越盃音樂公開賽，馬林巴獨奏高中專業組優等獎得主。

非常音樂家丁唯諺 主修打擊樂、副修鋼琴，最擅長的樂器為木琴（圖／非常音樂家樂團提供）

▲非常音樂家丁唯諺 主修打擊樂、副修鋼琴，最擅長的樂器為木琴（圖／非常音樂家樂團提供）

非常音樂家之星光音樂會 自閉症領域推手出席力挺
「非常音樂家樂團」剛成立，即獲得不少企業和團體支持，30日晚上7點即將於中油國光廳，舉辦首場大型音樂會：「非常音樂家之星光音樂會」。這個富有意義的活動，是由台北市南鷹扶輪社主辦、中華民國自閉症基金會協辦，非常音樂家樂團主演，同時也邀請古典吉他演奏家劉士堉、長笛演奏家華姵、冷到爆非洲鼓團，共同演出。期望以優美樂音，帶給聽眾溫暖感動與體驗。同時，南鷹扶輪社也捐贈225個公益座位，邀請星兒團體及家長入場聆賞。

冷到爆非洲鼓團，是公益音樂團體，這次也力挺非常音樂家樂團（圖／非常音樂家樂團提供）

▲冷到爆非洲鼓團，是公益音樂團體，這次也力挺非常音樂家樂團（圖／非常音樂家樂團提供）

「非常音樂家樂團」首場大型音樂會，中華民國自閉症總會理事長陳惠玲、中華民國自閉症基金會董事長林注進、台北市自閉症家長協會理事長許三妹、桃園市自閉症協進會理事長蕭雲祥、台灣星奇兒創藝協會創辦人陳穎君，以及亞斯教母花媽卓惠珠，都將出席聆賞，這些自閉症領域推手們，即將會師支持「非常音樂家樂團」，也期望後續有更多企業和團體共襄盛舉。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
6000元就是不登記！選擇郵局、ATM原因曝：沒差那幾天
LIVE／斷交影響2024？　馬英九蔡英文出訪背後角力內幕
獨／蛋黃酥恐停賣！鴨蛋也缺　清明後大缺蛋
孫生Wendy復合？　大哭認「想定下來」：妳是我最好的一任
快訊／罰跪346小學生慘了！失控教官姓名將公布　最高罰60萬
員工旅遊「去義大利12天」　補助規定佛炸！老鳥：做4年就全額
小可愛誰啊？　江坤宇聽蔡英文點名害羞：有點嚇到
台灣「到處都小監獄」　德美女超不解！曝14怪特色爆台人共鳴
快訊／郭台銘12天美國行　計劃行程大公開
蔡詩芸69歲美魔女媽穿高衩旗袍　撞臉楊紫瓊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／鴨蛋也缺了！清明過後大缺蛋　烘焙業：沒辦法賣蛋黃酥了

快訊／罰跪346小學生慘了！失控教官姓名將公布　最高開罰60萬

狒狒會避開人群　沒危害「乾脆別理牠」！網搖頭曝必抓原因

意外發現「女友有男友+乾爹」！他傻眼被洩慾：我成性工具人

員工旅遊「去義大利12天」　補助規定佛炸！老鳥：做4年就全額了

非常音樂家樂團成立！星兒界周杰倫擔任首席　將發掘更多星兒音樂家

身體被占10個月！「想住月子中心」夫嗆只想去爽　她愣：為何不行

每天100c.c.威士忌　30年養出「排球大」肝腫瘤！台中男戒酒了

台大研究「費洛蒙取代蜂巢蜂王」　解決瓜農授粉困境

買機票「先享後付」　樂桃宣布攜手AFTEE！買票爽抽上萬點數

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

獨／鴨蛋也缺了！清明過後大缺蛋　烘焙業：沒辦法賣蛋黃酥了

快訊／罰跪346小學生慘了！失控教官姓名將公布　最高開罰60萬

狒狒會避開人群　沒危害「乾脆別理牠」！網搖頭曝必抓原因

意外發現「女友有男友+乾爹」！他傻眼被洩慾：我成性工具人

員工旅遊「去義大利12天」　補助規定佛炸！老鳥：做4年就全額了

非常音樂家樂團成立！星兒界周杰倫擔任首席　將發掘更多星兒音樂家

身體被占10個月！「想住月子中心」夫嗆只想去爽　她愣：為何不行

每天100c.c.威士忌　30年養出「排球大」肝腫瘤！台中男戒酒了

台大研究「費洛蒙取代蜂巢蜂王」　解決瓜農授粉困境

買機票「先享後付」　樂桃宣布攜手AFTEE！買票爽抽上萬點數

吃得到Q彈蝦肉！速食店超夯「海老堡」回來了　淋式芥末籽醬太罪惡

LCK電信大戰史詩對決！賽後T1成員：沒想到這麼辛苦...Faker請大家吃炸雞

傳馬雲拒絕中國政府回國邀請　稱將專注於研究農業技術

告五人北高雙蛋全壘打！　再宣布加場...時間地點曝光

Vicky14歲女兒轉賣周邊賺錢！　「慘遭詐騙9000元」親媽頭痛說話了

飛洛杉磯前先飛進美國領土關島　星宇攜雄獅關島獨家包機3萬有找

吃醋大S再婚拒付贍養費真相曝　汪小菲「離婚8天」頭期款就跳票

6000元就是不登記！選擇郵局、ATM「超實在原因」曝光：沒差那幾天

白宮前顧問提全民學AK47 　她怒嗆：「別人小孩死不完」的餿主意

娃娃中藏真汪！柴「無奈趴玩偶上」玩疊疊樂：撐下去就有零食吃

生活熱門新聞

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

小五生露營被罰跪！高市凌晨撤換校長

國小棒球員扶婆婆　30秒片瘋傳

普發6千今起人人可登記　攻略一次看

即／高雄「這家旅店」又哄抬房價　觀光局公布名稱

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

雲端發票中獎率降低？網掀邏輯戰

2波雨彈快速變天！北台灣濕冷

12生肖職場運！屬龍有才華鳥事多

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

沒帶口罩！他拿一物貼臉搭捷運

更多熱門

關鍵字：

非常音樂家樂團

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

快訊／劉亞仁染毒藏50天後首現身！「淒慘臉色曝光」

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

貝克宇回台灣了！　飛美留學1年3月變帥了

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

即／汪小菲提告駁大S討750萬生活費　判決出爐

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

黃曉明baby離婚首同場「尷尬畫面曝」！

小朋友「少吃這1類魚」！台大醫示警：鼻咽癌機率多7倍

即／狒狒逃脫記第16天！台鐵富岡基地現蹤

小五生露營被罰跪！高市凌晨撤換校長

BLACKPINK高雄嗑鍋餐廳曝光「包場要價36萬」

更多

最夯影音

更多
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面