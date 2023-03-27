美國務院亞太副助卿華自強低調訪中　或為布林肯訪中鋪路

▲美國務院亞太副助卿華自強（右）近日訪香港、上海、北京等地。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）過去一周訪問香港、上海、北京等地，與大陸學術界、商界人士密集會面交流。此行華自強還會見了其他中方人士，但並沒有見諸公開報導。這是去年12月以來，首次有美國高級外交官員訪問中國。

香港《南華早報》援引學者分析稱，此行是中美雙方「工作層級溝通」的一部分。美國國務院官員通過與中方接觸、諮詢意見，或將為美國國務卿布林肯安排訪華鋪路。

據《澎湃新聞》報導，此次訪華期間，華自強與京滬等多地學者進行了交流。據上海國際問題研究院微信公眾號信息顯示，3月22日，華自強一行訪問了上海國際問題研究院，同該院院長陳東曉、學術諮詢委員會主任楊潔勉會談交流，雙方就「中美關係等議題深入交換意見」。

在北京，華自強於3月25日應邀訪問察哈爾學會，並與該學會專家學者舉行閉門午餐會，就中美關係和地區局勢交換了意見。察哈爾學會會長韓方明在午餐前單獨會見了華自強一行。

此次訪華的華自強除了擔任美國國務院副助理國務卿外，還有一個值得注意的身分-主管美國國務院新成立的「中國事務協調辦公室」（又名「中國組」，China House）。實際上，在去年11月中美領導人峇里島會晤後，美國國務院於當年12月16日正式成立「中國組」，該機構由布林肯本人主持設立。

在華自強此次訪華前，白宮曾於3月20日表示，華盛頓和北京正在討論美國財政部長葉倫和商務部長雷蒙多可能對中國進行的訪問。此外，白宮國家安全顧問蘇利文3月13日也曾表示，期待拜登和中國領導人在接下來會通話。