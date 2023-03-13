陸兩會閉幕　學者：中美外交鬥爭將比兩岸更嚴峻

▲中美情勢緊張。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸十四屆全國人大一次會議13日閉幕。對於兩岸關係的發展，政大東亞所名譽教授邱坤玄認為，中共未來5年的對台政策將以「和平發展」為主，相較之下，在外交上的鬥爭，絕對會比兩岸的交流會更加嚴峻。

政大東亞所13日舉辦2023年中共「兩會」的總體觀察座談會，邱坤玄表示，台灣問題要從中國發展的大戰略去思考，也就是「中國式的現代化」，在這裡面，主調就是「和平發展」，所以兩岸關係的未來5年就是「和平發展」。

邱坤玄提到，不過，這個「和平發展」是大陸主觀的願望，也會上到客觀形勢的影響，像是經濟問題、社會問題，還有中美之間的鬥爭。

▼政大東亞所名譽教授邱坤玄。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱坤玄強調，相較之下，中共在外交上的鬥爭，絕對會比兩岸的交流會更加嚴峻。他進一步指出，這一次兩會期間，習近平點名批判美國，以一個領導人來說，就是對美國「定性定位」，不再幻想中美有可能在根本的性質上有緩和與改變。

邱坤玄說，中美之間，中國大陸的底線是台灣問題，美國的底線是中國在烏克蘭的立場，會不會軍援俄羅斯，「全世界現在都在講，台灣問題有可能觸發意外戰爭的可能性，我覺得現在最需要的是一個管控。」

邱坤玄還說，綜合來講的話，也就是兩岸之間，如果以大陸所提的總體方略、基本方針、對台政策，基本上是往和平的方向，但是客觀的因素裡面，其中包含了美國對中國大陸關係，美國對台灣關係，「這個發展、變數是非常大的，所以我們活在這種時代裡面，真正要去警惕的就是，一定要避免擦槍走火，意外引發的戰爭。」