誰說不能有「良好自覺」？日本杏仁果飲提倡「活力126杏仰口訣」開啟新生活

▲日本大勢保養法「活力126杏仰口訣」紅到台灣！（圖／Glico提供，下同）

消費中心／綜合報導

植物奶風潮越吹越盛，各種植物奶紛紛躍上網路話題，在咖啡廳也可以看到咖啡飲品搭配杏仁奶的選項日漸盛行，其中「杏仁果飲」討論熱度飆高的現象讓人感到好奇，日前就有網友po出自己於知名美式賣場買到的日系品牌杏仁果飲，引起網友熱議：「這個好喝！」、「杏仁奶在日本還蠻紅的」、「一次搬了好幾箱，自己想想都覺得誇張」 、「真的滿好喝的，會再回購」，更有網友在現場試喝之後直呼好想念日本：「默默搬了一箱⋯⋯」。

飲食習慣對人體的影響甚巨，養成健康的飲食與生活習慣，有助於生活品質的提升，飲食撇步百百種，衛福部國健署就建議每日攝取適量的堅果種子類食物，像是杏仁果就富含單元不飽和脂肪酸、維生素E及纖維質等營養素；其中維生素E是重要的脂溶性抗氧化劑，有助減少自由基而；纖維質則有幫助促進腸道蠕動等功能。

▲▼用杏仁果效果為自己打造「良好自覺」，精彩面對每一天。

日本指標性食品品牌「格力高Glico」的杏仁果效果特有的凍結粉碎技術，保留杏仁果實的營養與香醇口感，零膽固醇、零乳糖，且富含維生素E，並含有促進腸道蠕動的膳食纖維，種種特性，讓杏仁果飲成為許多人的飲品選擇。

杏仁果效果於2014年在日本開賣以來，好喝又富含維生素E，輕巧方便攜帶，隨手一瓶即可補充活力，因此成為日本杏仁果飲的第一大品牌，據Ipsos 2020日本格力高植物奶品牌資產調查報告結果，杏仁果效果在日本擁有九成知名度，也成為時常維持良好狀態的日本人的微保養秘密武器。

綜合日本的大勢保養趨勢提出的「活力126杏仰口訣」，指的就是「1天2瓶、一週6天*」的輕鬆喝法，每天起床後一瓶杏仁果效果、開啟充滿活力的一天，下午時段再來一瓶補足能量，一週飲用6天*，輕鬆達到日常保養，並開啟自覺良好的新生活。強調「以良好的狀態享受生活的每一刻」，從改變飲食習慣開始，「吃」出更好的自己。

你對於現在的生活感到滿意嗎？你也想採取實際行動，讓自己越來越好？波士特線上市調網就透過線上問卷，針對台灣人的生活現況進行滿意度調查，「2023臺灣人生活現況認知調查報告」中，有近六成比例的民眾對目前整體生活狀況感到不滿意或未達自身期待，而有近九成受訪者會想採取實際行動改善目前整體生活狀況，而忙碌的生活總壓得人喘不過氣，總在意他人的想法未免太累，誰說不能有「良好自覺」？用杏仁果效果為自己打造良好自覺，精彩面對每一天。

*建議參考衛福部頒布之「國人膳食營養素參考攝取量DRIs及上限攝取量UL」，酌量飲用