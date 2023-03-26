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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議場能不能帶小孩進去？　余宛如支持喊：應帶頭「友善親子」

▲▼余宛如。（圖／翻攝自余宛如臉書）

▲余宛如貼出照片表示，當時提案議場可帶幼兒時，蔡英文抱嬰力挺。（圖／翻攝自余宛如臉書）

記者江采蓁／台北報導

投入桃園立委初選的余宛如近日針對「議場不能帶小孩進入」的議題表示，她主張台灣需要打造對爸媽都親職友善的環境，生兒育女需要更多社會支持。她說，2016年曾帶幼兒進議場受阻，於是提案議場可考量開放爸媽帶3歲以下的幼兒進去，她相信爸媽總會有帶孩子的臨時需求，也能自行做好判斷，議場應該帶頭友善親子。

余宛如指出，做為民意最高機構的議場到底能不能帶小孩進去，近日在台南議會再度掀起熱議。她分享，在2016年時，她帶幼兒進議場受阻，於是提案議場可考量開放爸媽帶三歲以下的幼兒進去，她相信爸媽總會有帶孩子的臨時需求，也能自行做好判斷，議場應該帶頭友善親子。

余宛如主張，台灣需要打造對爸媽都親職友善的環境，而生兒育女需要更多社會支持。她坦言，雖然當時不少人因為不理解，她的提案遭到不少批評，但感謝時任立委段宜康站出來率先支持，而總統蔡英文更是出面抱嬰力挺，日本主流媒體更紛紛來採訪，把台灣的進步議事分享給日本國內。

余宛如表示，後來，在時任行政院長張善政覺得她抱嬰進議場「很奇怪」的氛圍下，時任立法院長蘇嘉全突破數十年的限制，為立法院的員工、助理、議事人員、記者等，設立了立法院的托兒所。

她說，當時跟同黨同事們，一起推動了《性平法》、《就保法》的修法，為職場爸媽創造更友善的生育環境；而在現任行政院副院長鄭文燦，在其桃園市長任內，更開創333友善育兒政策，每月補助育兒津貼3,000元至兒童滿3歲及每胎補助3萬元，讓桃園成為生育最友善的城市，也成功吸引很多家庭移居桃園。

余宛如指出，桃園經驗被蔡英文採納，更推行到全國成為0到六歲國家養政策：包含提高育嬰留職停薪，從6成薪調到8成薪；擴大不孕症補助10萬元，托育補助、育兒津貼每月5000元等。今年起，育兒津貼更取消排富限制。

余宛如說，雖然立院議場開放有需要的爸媽帶三歲以下幼兒進入的修法沒有通過，不過後來也覺得議場有點恐怖，她被國民黨立委暴力推倒的影音還在網路找得到，也許有小孩在場，大家真的會比較不敢打架。她認為，時代真的不同了，最近挺著孕肚搭乘公共運輸工具，都有人讓位，路上拜票的時候，無論男女老少，都很關心她，要她注意身體。

余宛如表示，社會的進步需要大家一起來創造，把政治口水換成前進的動力，日前台南市議員李宗翰、周嘉韋，已經獲得跨黨派的議員一起提案支持議會能開放有照護需求的0-6歲孩童進場。

她說，要特別感謝段宜康還有李宗翰，因為推動性別平等，更需要進步的男性推一把，希望更多的男性一起來，「我也祝福這個提案能順利通過，讓台南市議會能率先成為全台灣第一個友善親職的議會」。

▲▼余宛如。（圖／翻攝自余宛如臉書）

▲台南市議會提案。（圖／翻攝自余宛如臉書）

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