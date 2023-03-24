吐出來再吃回去！托嬰中心壓背虐童畫面曝　台南社會局出手了

▲1名林姓幼保員，因看不慣自己服務的托育中心其他幼保員，逼迫幼兒吃午飯，告知幼兒吐出來一樣要吃回去，幼兒不睡覺就壓背罰站等惡行，被托育中心要求離職。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導



1名林姓幼保員，因看不慣自己服務的托育中心其他幼保員，逼迫幼兒吃午飯，告知幼兒「吐出來一樣要吃回去」，幼兒不睡覺就壓背罰站等惡行，除在爆料公社料爆料外，並通報台南市社會局查處，惟該名林姓幼保員PO文指出，已被托育中心要求離職。

該幼保員PO文指出：「逼迫幼兒吃午飯，告知幼兒吐出來一樣要吃回去（吐出來的食物），不知道當事幼兒媽媽看到是什麼心情...」，幼保員說：「雖匿名通報社會局，但因為同班就是我，所以其實已經知道是我通報的。後來幼兒不睡覺又被壓在牆壁上罰站，沒有影片其實看起來是不是覺得還好？身為本科系7年專業的托育人員表示很震撼…，已被主管告知並不適合此中心，我也提了離職到7/31學期結束，會不會被提早資遣尚不了解…但我好奇的是，這樣的托育人員沒有不適任？反而是我不適任⋯也是蠻神奇的啦！請慎選托嬰中心，真的！希望大家都不要遇到這樣的事情」。

幼兒員說：「如果飯吃的不多，以奶代替是不是也可以有飽足感？更何況大人都會挑食，幼兒為什麼不會？他也有他不喜歡吃的東西！不過我已經被告知「我們中心不適合你」，所以今天請假一天在家休息....」。

許多網友看到因舉報同班的教保員不當對待孩子，結果反被托育中心以不適任為由要求離職，反讓原PO很疑惑自己做的真的是對的嗎？令網友十分不平，且看到該托育中心其他幼保員不當對待幼兒的照片，更是令網友「拳頭」都硬了。

網友們則紛紛安慰打氣：「謝謝妳的勇氣，拯救了好多小朋友不用在這種充滿恐懼的環境中成長！」、「這個真的不用太客氣，去到現場就請他出來讓我壓著罰站！」、「托育人員薪水也不是真的很高，如果沒有愛心真的不要做這份工作，造成小朋友的陰影這樣不好......」、「大人也會有不想吃飯不想睡覺的時候啊？不然這位托育人員不吃飯不睡覺的時候怎麼不去罰站？？！」、「不要主動提離職，不然不會有資遣費！一定要有非自願離職單再離職。」。

台南市政府社會局指出，本案接獲訊息後，已立即指派社工人員於24日上午前往該托嬰中心稽查，為維護幼兒照顧權益，已要求該托育人員暫停職務接受調查，目前由工作人員檢視監視錄影畫面以釐清該托育人員是否有違反兒少權法不當照顧情形。



社會局表示，若調查屬實確有不當照顧情形，後續將依違反兒少權法，對該托嬰中心及托育人員做出適法處分，另外也會持續追蹤該中心主管人員及師生比照顧情形，確認幼童受照顧狀況，絕不允許托育人員有不適當的照顧行為發生。