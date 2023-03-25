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針對傳媒有關台南光電報導　台南市政府認為內容不實鄭重澄清

▲有傳媒報導台南光電發展，有諸多與事實不符之處，台南市政府晚上發布新聞稿澄清，以免以訛傳訛。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府指出，有傳媒報導台南光電發展，有諸多與事實不符之處，市府鄭重澄清，以免以訛傳訛。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近日有台南地方里長收到1家傳媒紙本刊物，報導指「無米樂不了，光電場噬後壁百座球場大」、「郭再欽政商光電網曝光」等，其內容對於台南光電發展有諸多與事實不符之處，台南市政府認為報導不實，25日晚上主動發布新聞稿澄清，以免以訛傳訛。

台南市經發局表示，該報導以聳動言論，容易讓讀者對於現行光電及農地法規產生誤解，實不可取，特說明如下：一、黃偉哲市長率先表態不審查台61線以西之光電案：黃偉哲市長在2019年5月就已表態，「台61線以西」地區「暫不開放農地申請漁電共生」。

二、九崴電廠案是市府主動拒絕審查：本案為市府主動表示，在中央與地方沒有共識前，不會審查九崴電廠開發案，以維護台南市民的安全和環境優先。

三、特定農業區不能做地面型光電：依「非都市土地管制規則」第30-1條及「非都市土地變更編定執行要點」附錄一之二，特定農業區屬第一級環境敏感地區，原則上要做農牧使用，不能設置地面型光電。四、後壁區光電案場面積比例僅約0.1％：市府指出，依資料顯示，後壁區總面積約7221.8公頃，其中農業用地總面積5386公頃，經發局審查2公頃以下，僅核准14件面積約6公頃，均為不利耕作地，佔農地總面積約0.1％。

五、所有光電申請案均依法審查，不合格即退件：目前機制為包含水利、農業、經發等局處聯合審查，且流程透明化，若業者提交資料不合格，就會退件並說明理由。

經發局呼籲，媒體報導應本於事實，且善盡查證與平衡責任，切莫聽信不明消息來源，製造民眾誤解。

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