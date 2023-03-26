緊身短褲男「雙蛋」掉出來　被控妨害風化下場出爐

▲蕭男睪丸露出，被控妨害風化。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台北蕭姓男子先前穿超緊身短褲在士林某校園附近，坐在階梯上張開雙腿，卻被路人發現2顆睪丸裸露在外，之後被提告妨害風化。他哀求自己是無辜的，並非刻意裸露，法官則認為調閱監視器看蕭男當天坐姿正常並無異樣，因此判決無罪確定。

判決書指出，蕭男於2020年11月底在士林一處校園附近的階梯上，被路人看見後，由邱姓男子拍照上傳到臉書社團提醒網友注意，蕭男因此被檢舉。

蕭男被告公然猥褻罪，證人指出，蕭男在當天上午接近7時，身穿黑色超緊身短褲坐在階梯上，雙腳張開裸露下體。蕭男當時不斷滑著手機，還保持雙腿開開，證人認為蕭男是在刻意掩飾露出時感覺，當蕭男被驅趕時，蕭男則表現出做壞事被發現的神情，而不像是不小心露出被發現的反應。

蕭男辯稱無意冒犯任何人，也沒有想要暴露私密部位，他因為平常會騎腳踏車或跑步，運動完會坐在公園板凳或廣場階梯上休息，邊回電子郵件看簡訊，當時他在回覆臉書訊息才會一直低頭看手機，直到被提醒感到很不好意思，起身趕快離開回家，但過程中為了回覆訊息，又再停留了一下才離開。他也提供臉書訊息截圖，證實當時確實是在回訊息。

法官勘驗監視器畫面，認為蕭男坐姿正常無異狀，雙腿也沒有刻意張開，加上沒有其他確切證據認為蕭男故意裸露，因此判決法官判定維持一審原判決，無罪確定。