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大陸 大陸焦點 特派現場

尷尬！美國後花園失火　包承柯：宏都拉斯與台斷交恐遭制裁

宏都拉斯總統候選人秀瑪菈．卡斯楚（圖）的親近幕僚表示，她尚未針對是否與台灣斷交、轉而承認中國做出最後決定。（圖／翻攝自Facebook／@XiomaraCastroZ）

▲宏都拉斯首位女總統卡蕬楚（Xiomara Castro）立場親中。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

宏都拉斯今（26）日正式宣布和我方斷交，被美國大力抨擊是受到金錢外交誘惑。實際上，過去與美國交好的中美洲的貧窮國家，多年來並沒有獲得實質幫助和改善。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的上海東亞研究所助理所長包承柯分析，宏國做出斷交決定不讓外界意外，美國一直把中美洲當作是自己的後花園，如今宏國出逃，勢必會遭受美國多方壓力，比如經濟、外交上制裁或是國際上排擠。

受到地緣政治優勢，中美洲不少國家長期接受美國經濟、外交、軍事等援助，這塊土地甚至被稱為「美國的後花園」。包承柯受訪時也分析，宏國與台斷交，將會受到美國各種各樣的壓力，不管經濟或是外交壓迫或制裁。實際上，中南美國家與中國建交，也不會真正損害到美國的利益，純粹是中美關係上的鬥爭。

▲宏都拉斯前第一夫人、「自由重建黨」候選人卡斯特羅（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲宏都拉斯首位女總統卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根表示，「大國欺負小國，這是美國一貫風格，現在宏國轉向，不排除美國會一些制裁措施。」

仇長根表示，「美國想當世界警察，他國不一定買單。」宏都拉斯是一個主權國家，選擇和誰建交有自主權利，美國如果去干涉或是報復就不是民主，更何況美國的民主峰會才剛開完。

既然知道會遭到報復，為何宏國甘願得罪美國轉向大陸？包承柯也分析，「有沒有實際性幫助很重要！」美國口頭希望中美洲國家不要和中國建交，又沒有拿出很多的牛肉幫助這些國家發展經濟、改善疫情問題。因為，這些都不是美國願意想做的事情，這些國家的經濟發展始終有無奈的壓力。

▲▼美國,中國,中美關係,國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲近年大陸對「美國後花園」提供許多實質幫助，比如近期的疫苗援助。（圖／達志影像／美聯社）

根據資料顯示，2017年與台灣斷交的中美洲邦交國有巴拿馬與薩爾瓦多，以及同年斷交的多米尼加。多米尼加斷交後從大陸方面拿到6億美元的貸款。2018年薩爾瓦多與台斷交，北京承諾協助該國興建基礎建設，包掛體育館、圖書館和淨水廠。以上情況，長期在中美洲國家發展排行榜上墊底的宏國看在眼裡，大陸實惠的基礎建設幫助確實相當吸引人。

包承柯指出，「美國有些指揮棒開始不靈驗，在於實際上很少端牛肉給這些中美洲國家，使得這些國家要找到一種新的發展的方向，這是美國外交一個很大的弱點。」受疫情衝擊，宏都拉斯本身屬於經濟發展比較嚴峻的國家，此時此刻需要好的轉變， 卡斯楚也能鞏固剛上任政權。

儘管台灣方面曾警告要警惕大陸「浮華和虛假」的承諾，美國也加強鞏固局勢，歸咎美國前任總統川普採取保護主義，使得美國對拉美地區「長期漠視」；一方面美國在阿富汗撤軍等一系列問題，無暇顧及拉美國家，「美國後花園」少了澆水滋潤，花草自然想出逃，不難理解。

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