蘋果iOS 16.4 RC版釋出「6大功能更新」！手機相簿塞滿有解了

▲蘋果22日釋出iOS 16.4 RC版。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國蘋果公司（Apple）近日將推出最新的iOS 16.4，並於22日釋出iOS 16.4 RC（Release Candidate）版，依照過去上線時間推算，約一周後正式版就會公開更新。另外，蘋果22日推出的iOS 16.4 RC 版本中，包括新的6種功能，包括升通話品質、自動找出重複照片，幫助用戶提升可使用的容量空間等。

一、語音隔離

蘋果於iOS 15推出時加入「語音隔離」模式，讓用戶使用 FaceTime、LINE、WhatsApp等社群軟體通話時，自動降噪用戶的背景音，但僅限於網路通話。目前iOS 16.4 RC 版本將此功能加入一般的通話功能。

二、找出重複項目的照片

系統會自動找出手機內重複的照片，方便使用者快速剃除，釋放手機內的空間；另外，iCloud 照片共享圖庫也可使用此功能。

三、新增表情符號

表情符號鍵盤將新增21個圖示，包括動物、手勢及物品等。

四、Safari網頁推播加入主畫面

Safari瀏覽器會顯示網站推播同意詢問，同意後可將其設定在主頁，即可立刻查看喜愛網站的網站推播。

五、閃爍時自動調暗

輔助功能可開啟「調暗閃爍燈光」功能，當iPhone遊覽網頁、影片時，若辨別到周違有亮光閃爍的情況，會自動調暗手機的畫面，藉此避免眼睛持續受到燈光閃爍的刺激。

六、修復、 優化

蘋果針對iPhone 14及iPhone 14 Pro中的「車禍偵測」系統進行優化，可更快速、準確地通知救援人員。

兒童的「購買前詢問」之前未出現在家長的設備上，目前已修復。

iPhone的Home App中，Matter的恆溫器無法配對、操控，目前已修復。