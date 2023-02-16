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南港警身兼藥頭「老K」！吸毒+販毒拒配合搜查　法院裁定羈押禁見

記者閔文昱／綜合報導 

台北市南港警分局王姓警備隊員，13日被搜出家中藏有毒品、吸食工具，遭記2大過並予以免職處分，案件依違反毒品危害防制條例送辦。檢方調查時還查出他涉嫌販毒，法院15日裁定將他羈押禁見。據了解，此案會曝光是因為某販毒集團下線落網後，供出上游暱稱叫「老K」，警方循線追查，才發現這名老K就是王姓警備隊員。

王姓警備隊員過去在執勤時經常出包，且精神狀態明顯不佳，多次違反勤務紀律，幹部長期觀察後懷疑王員疑似涉毒，因此暗中進行調查，不料竟發現王員與毒品人口有接觸。偵查隊13日傍晚持搜索票前往王員住家搜索，當場查獲毒品、吸食工具等物，訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

▲南港分局。（圖／記者柳名耕攝）

▲南港分局。（圖／資料照）

檢方偵辦後發現，王姓警員除了吸毒外，還曾在去年購入第二級毒品甲基安非他命，並再轉賣給他人，涉犯毒品危害防制條例販賣第二級毒品罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見。新北地院14日晚間裁定羈押禁見。

據悉，全案曝光的關鍵在於，一名販毒集團下線日前落網，他向警方供稱，上游的暱稱叫做「老K」，警方循線追查，這才發現王姓警備隊員就是老K，且他還跟毒品管制人口住在一起。

另外，王員遭逮後不願配合將手機解鎖，還提供假密碼，試圖以解鎖錯誤多次的方式讓手機內的資料自動被洗掉，目前警方正以科技偵辦的方式破解手機，追查是否還有其他販毒集團眼線被安插在警界，以及相關涉案人員。

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