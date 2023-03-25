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葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫！最感謝27歲的它

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成）

▲公車從左側撞上駕駛座。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成）

記者崔子柔／綜合報導

台大電機系教授葉丙成昨（24）日下午發生車禍，左側被公車撞上，他送醫時嘴裡都還有碎玻璃，所幸最後沒有大礙，他則表示，最感謝的是他的BMW敞篷老車小銀，「多虧了27歲的它，今天我沒事」。

葉丙成昨晚在臉書發文指出，他昨日下午4時許開車經過菸酒公賣局前的路口，同時有一輛速度頗快的公車向前，撞上他駕駛座的門，瞬間玻璃全碎，「我後來在台大醫院急診的時候，才發現連嘴裡也有碎玻璃」。

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葉丙成表示，他當下感到左胸、肋骨疼痛，躺在擔架時，還因為痛感讓他質疑自己的肋骨斷裂，不過檢查後確認只有胸部挫傷，打了止痛針、開了止痛藥後就能回家。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成）

▲葉丙成的車送進修車廠維修。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成）

葉丙成回想，他發生意外的路口，就是太太過去要他開慢點的地方，但幸好太太得知後，沒有碎念他，只提醒他一定要照X光確認狀況，就替他去處理車子。

「如果我今天我開的不是小銀，是別家的車，我不知道我現在的狀況會如何」，葉丙成表示，看見被撞得很慘的小銀，真的很感謝它擋下了這一劫，這輛車是他在美國念書時以二手價格1.2萬美金買下的，今年車子已經27歲，其中他開了19年。

葉丙成感慨，他和小銀在這19年間朝暮相處，希望修車師傅能把它救回，「不管如何，感謝這一台從我唸書、生小孩、回台灣教書、創業，一路陪著我十九年，還最後幫我擋下一劫的老忠僕」。

▼葉丙成開著小銀的照片。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成）

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