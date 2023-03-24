台中一家4口搶東京便宜機票　出發地選「松山」卻慘賠4萬

▲婦人向媒體投訴，航空公司網頁標示不清，害她出發地訂到日本松山機場，而非台北松山機場。（圖／記者項瀚攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名婦人想趁清明連假到日本來一趟家庭旅遊，近日便用手機在捷星航空網頁的出發地輸入「松山」，搶訂了去日本東京的特價機票，不料幾天後確認飯店房間時，才發現自己訂到的是日本四國的「松山機場」，而非台北松山機場，只能認賠4萬元的機票錢，讓她痛批航空公司網頁標示不清，害她被家人罵慘。

根據《東森新聞》報導，李姓婦人3月10日在捷星航空網頁版搜尋航班，在出發地輸入「松山」，跑出的其實是代號MYJ的日本「松山空港」。但她渾然不知，仍下訂了2大2小去日本東京的機票，總計約4萬多元，直到15日確認飯店房間時，才驚覺自己訂的出發地不是台北松山機場。

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▼網頁出發地僅寫「松山-MYJ」。（圖／翻攝自捷星航空）

婦人表示，當時她打電話向航空公司反映，但對方態度很消極，至今一周都沒人電話回覆，似乎沒打算正視網頁標示不清的問題，讓她覺得很懊惱，因為好不容易清明連假規劃全家人一起出國，結果訂下去之後，害她被家裡人罵很慘。

記者實測發現，捷星App與手機版網頁呈現略有不同，差別在網頁版的「日本」寫得比較小、比較靠頁面右側，所以下訂機票時，如果只看中文，可能會被忽略標示。

▼網頁版搜尋並選擇出發地，可見後方其實寫著「日本」。（圖／翻攝自捷星航空）

為了保險起見，下訂前可以確認機場代號，像是台北松山機場代碼是TSA，桃園機場則是TPE，而日本「松山空港」則是MYJ，日本成田是NRT。

對此，捷星台灣總代理回應，若有相關問題，旅客可以寫信或打電話向總部客訴，相信網頁標示部分其實還算清楚。

▼使用捷星App的話，日本2字提示較為靠前。（圖／翻攝自捷星航空）