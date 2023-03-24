快訊／百年奇景「月掩金星」出現了　錯過再等40年

記者柯沛辰／綜合報導

肉眼觀賞「月掩金星」奇景的機會睽違百年，24日晚間7點52分起在全台各地都可看到。屆時金星會短短半分鐘消失在眉月邊緣，下次再見到將是40年後。在正式出現之前，已經有一些網友在臉書曬出照片，驚呼月亮旁有一顆「好大的星星」。

有一些網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，「今晚的月亮有星星陪伴，笑得好開心」。其實，「月掩金星」的天文奇景準備出現，全台各地觀測時間會因為地理位置不同，有幾分鐘的落差，愈往南愈早，像高雄就比台北早約2分鐘。

現象發生時，平時亮度僅次於月亮的金星將短暫消失，短短30秒內從月球暗緣掩入，如同日食一般，只要抬頭看向西方，就能以肉眼觀看到「月掩金星」，是今年最令人期待的天象之一。

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為此，台北天文館7點40分以專業望遠鏡在YouTube頻道進行直播解說。台南南瀛天文館也預告，只是一瞬間的事情，多保留一點時間比較穩，因為21世紀台灣地區只有3次機會（2023、2063、2075年）可見，「錯過2023只好再等40年了」。

事實上，「月掩金星」過去100年在台灣出現過28次，但22次都發生在白天、6次發生在黎明前，像這樣在日落後可肉眼觀賞的機會，上一次出現已是在1895年，下次則要等到2063年5月31日。

▼已經有網友蓄勢待發，陸續PO出照片。（圖／翻攝自路上觀察學院／宋姓網友）

▼網友直呼「好大的星星」。（圖／翻攝自路上觀察學院／周姓網友）