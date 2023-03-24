聲量大於何志偉卻沒加分？　數據曝王世堅「這點」恐成致命傷

▲王世堅與何志偉聲量對比。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員王世堅日前領表登記參選民進黨內台北市第二選區（士林大同）立委初選，挑戰現任立委何志偉。TPOC台灣議題研究中心24日表示，民進黨立委初選採「家戶電話全民調」，若以數據來看，目前王世堅在親綠粉專中的仇恨值高於何志偉，「而這點恐怕是他在電話民調表現中的最大隱憂。」

TPOC台灣議題研究中心24日透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年1月19日至3月20日期間，王世堅及何志偉的網路輿情聲量數據。根據數據顯示，王世堅以超過27638則聲量，大幅領先何志偉的7049則，兩者差距高達近75％，而兩人皆以「砲口對內」來博取關注。

中心指出，王世堅以鮮明的個人特色創造高聲量，其言論經常被藍、白陣營引用，拿來攻擊民進黨，再加上他常將過去與前台北市長柯文哲之間的對話掛在嘴邊，成功地創造不少新聞話題。

「不過，王世堅『砲打自家人』的風格，也讓他常吸引綠營內部抨擊」，中心透露，王世堅在2.7萬則聲量中，有近4成為負面聲量，儘管王世堅獲得不少藍白陣營與中間選民支持，但民進黨立委初選採「家戶電話全民調」，若王世堅得罪綠營支持者，即便他坐擁高聲量，恐怕加不了多少分。

另比較王世堅、何志偉兩人在親綠陣營臉書粉絲專頁的被討論的情形，數據顯示，兩人都呈現負面聲量超越正面聲量的狀態。其中，王的負聲量為3764則、正聲量720則，何的負聲量則是558則、正聲量338則；王世堅好感度為0.19，何志偉的好感度則為0.61。

中心透露，親綠粉專「更討厭」王世堅的原因，恐怕在於他昔日在台北市長選舉期間，多次拋出「感性支持黃珊珊，理性投給陳時中」、與網路上的綠營「側翼」支持者對嗆等爭議發言，所以在民進黨支持者眼中，王世堅的仇恨值才會高於何志偉，「而這點恐怕是他在電話民調表現中的最大隱憂。」