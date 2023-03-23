士林大同初選激烈？郭正亮曝王世堅參戰原因　點何志偉「這優勢」

▲王世堅前往民進黨台北市黨部登記參選黨內立委初選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員王世堅日前領表登記參選民進黨內台北市第二選區（士林大同）立委初選，挑戰現任立委何志偉。前民進黨立委郭正亮22日表示，王世堅是真的想選這區，其考慮當然是因為這區大選勝選機率高。不過他也透露，未來第二選區的初選會非常激烈，因為大同區只有25個里，整個士林區將近50個里，何志偉一定是傾全力，他們家族在士林地區經營蠻久的。

資深媒體人周玉蔻日前在臉書發文開嗆，「若民進黨中央通過的誠信條款沒有實質約束力，會被故意撿軟柿子吃的『醜老頭』及背後邪惡操作三人組戲弄得利嗎？」更直言她相信賴清德主席的堅持和領導能力，「不要問我醜老頭是誰。」

對此，郭正亮昨日在節目《大新聞大爆卦》中指出，周玉蔻說的「邪惡操作三人組」可能在講前國策顧問黃承國等人，因為黃承國跟何志偉本來就不對盤，這大家都知道。既然王表達了意向，那黃承國當然會力挺，而黃後面則是洪氏兄弟。

「這個絕對不是英系的預謀。」郭正亮斷言，王世堅是真的想選第二選區，其考慮當然是因為這區大選勝選機率高。另外，中山北松山他都選過，連續三屆民進黨都輸，真的不好選，再加上現在又碰到國民黨立委王鴻薇，沒那麼好選。

至於中正萬華選區，郭正亮說，目前傳出是當地的民進黨議員吳沛憶想選，王世堅也不好意思跑去中正萬華，因為離開他的議員選去不好做人。「周玉蔻本來就跟王世堅結樑子了，大家都知道」，郭正亮強調，未來第二選區的初選會非常激烈，因為大同區只有25個里，整個士林區將近50個里，何志偉一定是傾全力，他們家族在士林地區也經營蠻久的。