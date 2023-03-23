　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

士林大同初選激烈？郭正亮曝王世堅參戰原因　點何志偉「這優勢」

▲▼王世堅前往民進黨台北市黨部 登記參選黨內立委初選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王世堅前往民進黨台北市黨部登記參選黨內立委初選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員王世堅日前領表登記參選民進黨內台北市第二選區（士林大同）立委初選，挑戰現任立委何志偉。前民進黨立委郭正亮22日表示，王世堅是真的想選這區，其考慮當然是因為這區大選勝選機率高。不過他也透露，未來第二選區的初選會非常激烈，因為大同區只有25個里，整個士林區將近50個里，何志偉一定是傾全力，他們家族在士林地區經營蠻久的。

資深媒體人周玉蔻日前在臉書發文開嗆，「若民進黨中央通過的誠信條款沒有實質約束力，會被故意撿軟柿子吃的『醜老頭』及背後邪惡操作三人組戲弄得利嗎？」更直言她相信賴清德主席的堅持和領導能力，「不要問我醜老頭是誰。」

對此，郭正亮昨日在節目《大新聞大爆卦》中指出，周玉蔻說的「邪惡操作三人組」可能在講前國策顧問黃承國等人，因為黃承國跟何志偉本來就不對盤，這大家都知道。既然王表達了意向，那黃承國當然會力挺，而黃後面則是洪氏兄弟。

「這個絕對不是英系的預謀。」郭正亮斷言，王世堅是真的想選第二選區，其考慮當然是因為這區大選勝選機率高。另外，中山北松山他都選過，連續三屆民進黨都輸，真的不好選，再加上現在又碰到國民黨立委王鴻薇，沒那麼好選。

至於中正萬華選區，郭正亮說，目前傳出是當地的民進黨議員吳沛憶想選，王世堅也不好意思跑去中正萬華，因為離開他的議員選去不好做人。「周玉蔻本來就跟王世堅結樑子了，大家都知道」，郭正亮強調，未來第二選區的初選會非常激烈，因為大同區只有25個里，整個士林區將近50個里，何志偉一定是傾全力，他們家族在士林地區也經營蠻久的。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／油罐車翻覆爆炸！　全線封閉
東非狒狒大逃亡！　街上狂奔影像曝光
快訊／「飛日本1999元」10:00開賣！　限時快搶
快訊／動物園「東非狒狒」脫逃！　六福村回應了
快訊／民眾直擊「東非狒狒」路上奔跑：以為是大狗
快訊／六福村凶狠「東非狒狒」逃脫！　桃園民眾當心
快訊／遭控偷吃「App記愛愛次數」！　日女星宣布離婚　
死亡車禍！　女騎士遭輾「頭顱破裂」慘死
快訊／擄殺馬國女大生！　梁育誌二審仍判死刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「前幾天大使才見到宏國外長」　吳釗燮：外交部對所有狀況都有掌握

現任立委夠強不怕挑戰！　郭正亮分析何志偉贏王世堅關鍵

士林大同初選激烈？郭正亮曝王世堅參戰原因　點何志偉「這優勢」

「所有可能人選」都會納民調！　國民黨總統選可望6月中出爐

賴品妤拚連任！登記2024立委初選　「跑到黨部發現拉鍊沒拉」

宏都拉斯「獅子大開口」索25億美元　綠委不齒：絕不能讓他們得逞

侯友宜曾被指「躺著選都會贏」　他分析如今落難2關鍵

快訊／坦言與宏都拉斯狀況「不是很好」　吳釗燮：進入非常辛苦階段

馬英九訪中　邱毅點名2人罵最兇：都馬提拔上來的

監院認定太陽花學運警暴力驅離「逾比例原則」　糾正5機關今說明

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

燒金紙突颳起龍捲風　神蹟顯靈→煙囪效應

「前幾天大使才見到宏國外長」　吳釗燮：外交部對所有狀況都有掌握

現任立委夠強不怕挑戰！　郭正亮分析何志偉贏王世堅關鍵

士林大同初選激烈？郭正亮曝王世堅參戰原因　點何志偉「這優勢」

「所有可能人選」都會納民調！　國民黨總統選可望6月中出爐

賴品妤拚連任！登記2024立委初選　「跑到黨部發現拉鍊沒拉」

宏都拉斯「獅子大開口」索25億美元　綠委不齒：絕不能讓他們得逞

侯友宜曾被指「躺著選都會贏」　他分析如今落難2關鍵

快訊／坦言與宏都拉斯狀況「不是很好」　吳釗燮：進入非常辛苦階段

馬英九訪中　邱毅點名2人罵最兇：都馬提拔上來的

監院認定太陽花學運警暴力驅離「逾比例原則」　糾正5機關今說明

快訊／台61線白沙屯段「油罐車翻覆爆炸」！全線封閉

「前幾天大使才見到宏國外長」　吳釗燮：外交部對所有狀況都有掌握

2023台灣國際熱氣球嘉年華　6／30至8／28登場

槍戰對峙一半！快遞員亂入「堅持送達包裹」　美特警全傻眼

美國證交會將「採取執法行動」　Coinbase盤後股價大跌逾2成

現任立委夠強不怕挑戰！　郭正亮分析何志偉贏王世堅關鍵

爺奶等過馬路牽緊緊　他感動嘆1事：真正的牽手就是一輩子

抹茶控瘋掉！最新「特濃抹茶雪糕」來了　脆皮巧克力+抹茶冰超欠吃

BTS Jimin將發行首張個人專輯　錄MV花絮嘆：維持在5X公斤不容易

速霸將推「全新跨界車」！定位售價Levorg、Outback之間

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

政治熱門新聞

馬英九訪中　邱毅點名2人罵最兇：都馬提拔上來的

蘇巧慧被爆「財產藏6年」！徐巧芯挖出地址

宏都拉斯索近25億美元　想建交中國早有預謀

侯友宜曾被指「躺著選都會贏」　他分析如今落難2關鍵

卜睿哲：兩岸軍事衝突風險並非為零

前白宮國安顧問訪問民進黨　關切台海情勢

318學運警逾比例原則　監院糾正5機關

「中國銀行」外幣帳戶遭凍結　 高虹安存款逾1444萬「增243萬」

總統提名採徵召！「郭台銘還有機會」　他揭朱立倫真目的

桃警查獲「T65K2步槍」疑軍方流出　國防部：已編專案小組調查

登記6000元！22起日每日兩組

快訊／坦言與宏都拉斯狀況「不是很好」　吳釗燮：進入非常辛苦階段

幕後／朱立倫突宣布總統採「徵召」　為侯友宜民調崩跌「解套」

轉戰區域立委！　王婉諭點名「一選區」：爭取黨內提名出線

更多熱門

相關新聞

現任立委夠強不怕挑戰！　郭正亮分析何志偉贏王世堅關鍵

現任立委夠強不怕挑戰！　郭正亮分析何志偉贏王世堅關鍵

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選開打，由台北市議員王世堅挑戰現任立委何志偉。對此，前立委郭正亮表示，如果現任立委夠強，來挑戰的議員也只是來掛號，並分析何志偉勝選的關鍵，就是獲得新潮流的支持。

賴品妤拚連任！登記2024立委初選　「跑到黨部發現拉鍊沒拉」

賴品妤拚連任！登記2024立委初選　「跑到黨部發現拉鍊沒拉」

宏都拉斯「獅子大開口」索25億美元　綠委不齒：絕不能讓他們得逞

宏都拉斯「獅子大開口」索25億美元　綠委不齒：絕不能讓他們得逞

侯友宜曾被指「躺著選都會贏」　他分析如今落難2關鍵

侯友宜曾被指「躺著選都會贏」　他分析如今落難2關鍵

德國FNF今訪民進黨　4面向交流議題曝

德國FNF今訪民進黨　4面向交流議題曝

關鍵字：

何志偉王世堅郭正亮民進黨周玉蔻黃承國

讀者迴響

熱門新聞

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

美公布12種「農藥殘留最多」蔬果！　1紅色水果連續8年奪冠

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

女學員開教練車撞爛藍寶堅尼！慘烈車況曝

快訊／篠田麻里子宣布離婚

艾成家4兄弟「3個已離開人世」！父母心碎了

今變天！　春雷將響「全台有雨」

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

即／板橋驚傳割喉！女脖子有刀傷　鮮血狂噴送醫搶救

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面