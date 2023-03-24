六福村小編超崩潰！PO豬尾猴中指照喊「抽薪止狒」　網笑翻：狒常無辜

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者周姈姈／綜合報導

近日桃園市驚見狒狒出沒，引發熱烈討論，一開始傳出狒狒是從六福村逃脫，但業者之後對外否認，指出園區內的狒狒數量並無減少，而狒狒事件鬧得沸沸揚揚，也讓六福村粉專小編超崩潰，在臉書發文表示「抽薪止狒，只想犧牲薪水，停止一切跟狒狒有關的事」，讓網友笑翻留言表示「六福村真是狒常無辜啊」。

六福村粉絲專頁昨（23）日發文附上一張豬尾猴中指照，崩潰表示「抽薪止狒，形容哈比只想犧牲薪水，停止一切跟狒狒有關的事。今天的我，被狒狒揚揚的流言狒語鬧得啼笑皆狒，令人狒解的是，還要跟主管掏心掏狒地解釋網路上狒夷所思的一切，就讓狒盡能量的我，在今天剩下的時間裡當個狒物吧！實在是勞神狒心的一天。」​​

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而抽薪止「狒」其實原字是「沸」，根據教育部《重編國語辭典修訂本》的釋義，意思是抽出灶下柴火，使水停止沸騰，比喻從根本上解決問題或消除患禍。

▲狒狒事件讓六福村小編超崩潰。（圖／翻攝自六福村粉絲專頁）



此貼文一PO出，立刻吸引大批網友按讚朝聖，劍湖山世界小編也在底下留言「不是你們家的跑出來我就放心了」、苗栗縣政府消防局小編則表示「六福村真是狒常無辜啊」，還有網友留言「搶500萬的都抓到了，狒狒仍然在逃」、「還好不是從你們家跑出來的，不然按照路線會經過我們家耶」。

▲六福村小編崩潰貼文吸引大批網友朝聖。（圖／翻攝自六福村粉絲專頁）