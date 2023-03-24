Fed升息循環快到盡頭　美股逆轉收高、台積電ADR漲逾2%

▲聯準會。（圖／路透）
文／中央社紐約23日綜合外電報導
華爾街股市主要指數今天經歷震盪後收高，主因交易人押注聯邦準備理事會（Fed）可能正接近結束升息循環。台積電ADR漲2.13%、收94.59元。
道瓊工業指數上漲75.14點或0.23%，以32105.25點作收。
標準普爾500指數上揚11.75點或0.30%，收3948.72點。
科技股那斯達克指數勁揚117.44點或1.01%，收11787.40點。
費城半導體指數大漲82.65點或2.67%，收3174.36點。
▲聯準會。（圖／路透）
文／中央社紐約23日綜合外電報導
華爾街股市主要指數今天經歷震盪後收高，主因交易人押注聯邦準備理事會（Fed）可能正接近結束升息循環。台積電ADR漲2.13%、收94.59元。
道瓊工業指數上漲75.14點或0.23%，以32105.25點作收。
標準普爾500指數上揚11.75點或0.30%，收3948.72點。
科技股那斯達克指數勁揚117.44點或1.01%，收11787.40點。
費城半導體指數大漲82.65點或2.67%，收3174.36點。
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