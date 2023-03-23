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高雄市區又見大批蜂群！路口狂飛猛竄　騎士被包圍嚇傻不敢動

記者吳世龍、蔡怡萍／高雄報導

高雄又見大批蜜蜂聚集在馬路！上個月才有外送員在停紅燈時驚見上萬隻蜜蜂盤旋天空，甚至遭到螫傷，昨（22）日又有大量蜂群，出現在楠梓區楠梓新路與朝新路一帶，密密麻麻的蜂群就在馬路上、店門口飛竄，機車騎士路過全都膽戰心驚，遇到紅燈必須停下來時，更是嚇得不敢有太大動作。

▲▼ 高雄街頭出現大批蜜蜂。（圖／民眾提供）

▲高雄街頭出現大批蜜蜂飛竄，包圍停等紅燈的機車騎士。（圖／民眾提供，下同）

22日下午1時許，高雄楠梓區楠梓新路與朝新路口，突然湧現大批的蜜蜂，就在馬路與店家門口飛舞，而數量之多讓往來的民眾都看傻眼，機車騎士行經路口、遇到紅燈不得不停下來，這些蜜蜂就在身邊嗡嗡圍繞，讓等紅燈的每一秒都變得煎熬，緊張得不敢輕舉妄動，只能等綠燈了才急忙遠離。

據了解，這次大量蜜蜂在路邊飛竄約10幾分鐘，隨後就聚集並飛走，沒有造成任何影響或人員受傷，而類似情況也不是第一次，上個月23日也有外送員在高雄一心一路與凱旋路口停等紅燈時，發現天空霧茫茫，沒想到定睛一看竟是一大群蜜蜂，目測約有上萬隻左右，而其手腕也不慎遭蜜蜂螫了一下，所幸並無大礙。

▲▼ 高雄街頭出現大批蜜蜂。（圖／民眾提供）

農業局表示，最近進入分蜂期間，通常是附近有養蜂民眾才會出現此狀況，蜜蜂會跟著新的蜂王飛，只要蜂王停下，蜜蜂就會集結，並提醒民眾不要做出驚擾、揮動的手勢，蜜蜂不會主動螫人，遇到就快速離開就好，若蜜蜂已集結，請儘速撥打1999專線由專人處理。
▲▼ 高雄天空驚見上萬蜜蜂群，騎士嚇傻 。（圖／當事人提供）

▲上個月在高雄街頭也驚見上萬蜜蜂群，騎士嚇傻 。（圖／資料照片）

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