警查獲T65K2步槍...軍方重申槍枝未遺失　全面清點槍械彈藥

▲保二總隊、龜山警方昨天在龜山區羅姓男子住處，起獲包括T65K2步槍在內大批槍彈，軍方清查現有槍枝發現並無遺失。（圖／翻攝自社群網站）

記者沈繼昌／桃園報導

針對保二大隊聯合桃園龜山警方，昨天在民宅查獲包括65K2步槍在內大批彈藥，陸軍六軍團今（23）日指出，根據國防部初步鑑識清查，國軍現有65K2式步槍帳料相符，目前並無遺失。此外已針對全軍械、彈、爆材及其主要組成零件，依帳籍實施特別清點，進行嚴密的械彈管理作業。

▲警政署保二總隊、龜山警方昨天在龜山區羅姓男子住處起獲包括T65K2步槍在內大批槍彈。（圖／翻攝自社群網站）

陸軍六軍團表示，國防部已針對疑似軍用械彈外流，國軍以嚴肅態度坦誠面對處理，已要求各單位運用組織分層負責，由各級主官(管)親自清點，會同監察人員監驗，落實特別清點作業。各軍種與專業彈庫應逐級對所屬下級單位實施督檢，並循體系呈報清點成果，預定於3月25日完成常備部隊清點，5月31日前完成全軍清點。

國防部強調，國軍近年已建立嚴密械彈爆材管理機制，綿密定期且不定期清點等措施，對於疑似軍用械彈外流案，將全力配合調查絕無隱瞞，若確屬國軍械彈則依法究辦，檢討相關違失責任。

此外，負責指揮警方偵辦此案的桃園地檢署指出，因涉案羅姓嫌犯還未送至檢方，將等警方將羅嫌送至檢方複訊，才能確認槍枝、彈藥來源等訊息，由於本案屬於軍方高度敏感案件，檢方會慎重了解槍枝彈藥來源，並依法處理。