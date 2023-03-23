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警查獲T65K2步槍來源曝　軍武粉專版主：自家作品一看就知道

▲警政署保二總隊、龜山警方昨天在龜山區羅姓男子住處起獲包括T65K2步槍在內大批槍彈，引發軍方高度重視。（圖／翻攝自社群網站）

▲警政署保二總隊、龜山警方昨天在龜山區羅姓男子住處起獲包括T65K2步槍在內大批槍彈，引發軍方高度重視。（圖／翻攝自社群網站）

記者沈繼昌／桃園報導

警政署保二總隊、桃園市龜山警分局昨（22）日在龜山區某處民宅查獲包括T65K2步槍在內的大批彈藥，引發軍方高度重視，目前本案軍警仍在調查持有者羅姓男子槍彈來源；此外，軍武粉專「OB設計工作室」魏姓版主第一時間澄清，那是自家設計的操作槍，這支槍在設計時留有破綻，所以一眼就肯定是自家作品，但這支槍後來有沒有被改造過就不清楚了。

根據警方昨天在龜山區某民宅查獲羅姓男子持有大批軍械彈藥，包括國造5.56公厘T65K2步槍一把（序號:422064）、5.56公厘步槍彈3箱、3.8吋手槍彈2箱、45手槍零頭彈1箱、穿甲彈2發、煙霧彈1顆、飛彈砲空殼1顆、訓練式手榴彈及檔彈板等國軍產製械彈，彈藥數量與規模令人咋舌，宛如小型軍火庫。

但據版主魏先生表示，其他被查獲彈藥他沒看過，不清楚是軍方的還是改造的，不過TK65K2步槍則是自家設計的操作槍，也就是俗稱的玩具槍，因為這支槍設計時有留下破綻，所以肯定是自家作品，其中序號背後則有故事。

▲警政署保二總隊、龜山警方昨天在龜山區羅姓男子住處起獲包括T65K2步槍，玩家魏先生說，這是自家生產操作槍，一眼就認出。（圖／翻攝自社群網站）

▲警政署保二總隊、龜山警方昨天在龜山區羅姓男子住處起獲包括T65K2步槍，玩家魏先生說，這是自家生產操作槍，一眼就認出。（圖／翻攝自社群網站）

魏先生說，從事玩具槍推廣已超過20年，打造數千支各種類型玩具槍與操作槍，除了提供玩家收藏外，在2011、2012年間也有提供高中當作全民國防課教材，當初會投入玩具槍行業，則是出於對軍武熱愛，也為了推廣全民國防，讓民眾可以合法方式取得最像真槍，為可能潛在戰爭提前做準備，以取代真槍的耗損。

魏先生提到，他在2019年前曾做了200多支T65K2步槍，其中20支是操作槍，其重點是可仿真填充子彈，但無法擊發，其餘則是瓦斯槍，當初設計時留下至少2處破綻，一是彈匣扣圓形突起上方「中華民國製」字樣旁圓形突起，其次則是槍托與槍身結合部位，兩者形狀都與制式國造槍枝不同，自己看到報導一眼就認出是自家產品。

魏先生強調，當時共打造2把序號是422064的T65K2步槍，第一把是有買家記下當兵受訓時用槍編號，因為懷念才要求客製，第二把則是不慎刻錯號碼，賣給了其他收藏家收藏用。後來因槍砲彈藥刀械管制條例於2020年修法後，持有模擬槍、操作槍都需納入列管，持有必須報備，除了報核可用於外銷外，不得再製造，因此他現在只做氣動式玩具槍。至於被警方查獲的那支槍，他研判很可能是模擬槍，但不清楚是否被改造過，至於其他軍火彈藥則不清楚是否為軍方流出。

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