役男上繳手機灌MDM「私密照被看光光」　負責人記2大過汰除　

▲國軍MDM顯示畫面。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

一名劉姓義務役役男2022年12月1日入伍，新訓單位為中坑精北5營3連，但他5日發現軍中有人藉由灌MDM（智慧型手機自動化管理系統）時，偷看他的手機相簿，旋即反應，經查疑一名郭姓志願役士兵所為，但他也指出軍方上層疑怕被媒體報導，因此決定不普查。不過，十軍團發言人胡瑞訓少將今（26日）表示不可能壓新聞，今汰除評議會決定汰除郭兵，但程序上還要等陸軍司令部核定，而該案已移送憲兵隊處理，另外之後一定會派人監看灌MDM的作業。

劉兵昨在社群平台「Dcard」發文，指出他12月1日入伍時軍方要求把手機密碼改為0000，方便灌MDM，但他12月5日使用手機時，透過螢幕使用時間發現相簿被打開了45分鐘，由於裡面有私密照片、影片及重要資料，當心外流而通知女友，請對方協助報警，而他的同梯也代為向幹部反應，隔天警方通知軍方後，營輔導長告知他當天灌MDM的負責人為郭兵。

但劉兵指出，連輔導長對他說，由於郭兵承認有看，因此沒必要再做普查，結果12月16日晚營輔導長稱郭兵翻供，導致監察官得重新調查，而他也詢問監察官為何不普查，結果對方說是因軍方上層怕被媒體報導，因此否決了。

針對此案，胡瑞訓26日向《東森新媒體ETtoday》說明，12月6日劉兵的女友打1985，反應有人未經同意看劉兵手機，十軍團才知情此事，經了解，郭兵坦承有看，所以12月10日左右召開懲處評議會，但郭兵態度反反覆覆，法治官（劉兵所指監察官）提議要周延嚴謹的調查，所以此案稍微暫停一下。

胡瑞訓說，調查結束後，12月20日開第二次懲處評議會，核定郭兵記2大過，而今召開汰除評議會，決議汰除郭兵，但程序上還要等陸軍司令部核定，而當事人跟郭兵講法有落差，很多細節一直是公說公有理、婆說婆有理，所以軍方將該案移送憲兵隊處理；至於劉兵12月14日已經跟憲兵隊備案，個人行為行政機關都尊重，但為了周延程序，所以函送憲兵隊依法偵辦。

對於劉兵也在Dcard中質疑，為何灌MDM時沒有幹部在監看，胡瑞訓透露，這部分軍方有檢討，之後一定會派人監看，而相關作業程序，十軍團指揮官已要副參謀長召集新訓旅，把作業流程做更清楚的律定。

至於劉兵質疑軍方上層有意壓新聞一事，胡瑞訓表示，「不可能」，劉兵女友打1985上去後再查察下來，十軍團除了要跟當事人說明外，還要跟國防部說明查證情形，後續國防部還要審查該案程序對不對，是否符合懲處比例原則。