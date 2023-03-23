邱毅稱馬英九曾提拔李正皓　他反嗆：被淘汰的邊緣人又來蹭我

▲邱毅稱當年馬英九曾大力提拔李正皓。（圖／翻攝自李正皓臉書）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九3月27日將率團到中國大陸祭祖及學術交流，遭到部分人士質疑立場，國民黨前立委邱毅更表示，罵得最兇的名嘴李正皓，曾被馬英九提拔，感嘆「不知道馬英九怎麼想」。對此，李正皓23日在臉書發文反擊狠嗆，「邱毅這個已經被台灣媒體、社會、政壇淘汰的邊緣人又來蹭我」，你們要舔共就舔共，少在那邊跟我扯誰提拔誰。

邱毅22日在臉書表示，李正皓是大陸網民熟知的「田鼠哥」，是馬英九擔任黨主席時的青年團執行長，後來馬英九交棒給朱立倫時，又大力推薦李正皓擔任國民黨的發言人。他指出，但2016年國民黨失去執政權後，李正皓與徐巧芯這些人成立「草鞋聯盟」，專務黨內鬥爭奪權的勾當；後來，李正皓眼見國民黨式微，在黨內已無發展空間，被國民黨開除黨籍後，便投靠台獨媒體，成為台獨節目批判國民黨的一員尖兵。

對此，李正皓反嗆，「邱毅這個已經被台灣媒體、社會、政壇淘汰的邊緣人又來蹭我」，他大酸，當年蔣經國提拔馬英九，請問蔣經國如果在天有靈，看到今天馬英九跑去中國給人家矮化、統戰，會不會氣到吐血？看到國民黨後代有邱毅這種舔共舔到舌頭都破的後代，會不會從棺材爬出來槍斃邱毅？

「多可笑，現在繼承蔣經國的遺志的不是國民黨，反而是民進黨」，李正皓提到，蔣經國當時希望亞洲國家對抗共產黨的呼籲，現在的民進黨政府做到了，日本、韓國、菲律賓都相繼宣布反共立場；當時的蔣經國「和共匪鬥爭到底，堅守民主陣容」的試驗，國民黨早就遺忘，他大批，邱毅等人更是舔共舔的不亦樂乎，反而是民進黨還在堅持與共產黨鬥爭，就是為了捍衛台灣的民主自由。

李正皓最後再狠嗆，「邱毅等人，你們要舔共就舔共，少在那邊跟我扯誰提拔誰，誰識人不明、用人不查等鬼話。」