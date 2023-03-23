獨／馬英九訪中祭祖　特勤「槍械子彈砍半」、不准帶探測儀

▲前總統馬英九規劃在3月底赴中國祭祖。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

前總統馬英九將在3月27日到4月7日，以祭祖、學術交流名義訪問中國，成為74年來首位踏上中國的中華民國卸任元首。傳出中方不讓馬隨扈配槍，國安局長蔡明彥在立院備詢時強調，特勤中心沒有建議不配槍，細節都還在規劃。據了解，此次馬英九訪中國，隨行的特勤隨扈一開始擬攜6把槍，經協調後改為攜帶3把槍、3件防彈背心、子彈減半，連探測儀都不可攜帶。

馬英九3月27日至4月7日到中國祭祖並進行學術交流。馬英九基金會執行長蕭旭岑20日指出，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海；此外，也將帶領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與中國學生進行交流。

而馬英九此行隨扈是否可以攜帶槍械也引發討論，據了解，特勤中心在接獲馬辦通知該行程後，依循慣例對此次行程進行嚴謹的任務配置討論，並擬出「6個隨扈，配備6把手槍、一定數額子彈，6具無線電、防彈公事包，加上馬前總統在內共7件防彈衣，以及確保防護對象通信安全的反監聽設備」的計畫，和過去前副總統連戰訪中時的規格相仿。

但馬辦22日晚間回報特勤中心，表示僅接受隨扈攜帶手槍3把、子彈減半，防彈背心3件，防彈公事包2個，其他無線電通訊器材及反監聽設備都不同意訪團配備前往。

也就是說，原先依據任務需要的規劃，遭中方不具理由的減半，連原先預劃為保護對象多準備一件防彈衣也不許可；而不准帶反監聽設備，更是讓前總統的安全形同真空。

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）



國安局長蔡明彥說，卸任元首、副元首出訪依照特勤條例、卸任總統副總統禮遇條例規畫，每次出訪情形不同，要視出訪國提供的禮遇，及相關辦公室有無維安需求規劃，國安局都會有配置跟準備。

外傳中國不准馬英九的隨扈配槍，蔡明彥表示，相關特勤維安配置都有跟前總統馬英九辦公室保持密切聯繫跟討論，確保卸任元首、副元首出訪安全，細節還在規畫中。

但蔡明彥說，前副總統連戰卸任後14次出訪，僅有1次配槍，時間是在連戰2005年赴陸訪問時；前副總統蕭萬長出訪7次，都沒配戴槍；前總統李登輝卸任後出訪，維安特勤也沒有配槍。