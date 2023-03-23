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小萌孩亂入「老爸BBC直播」爆紅！　6年後近況曝光

▲▼南韓釜山大學政治學教授凱利（Robert E. Kelly）接受接受BBC視訊連線訪問，結果家中2個孩子接連闖入房間搗蛋。（圖／翻攝自推特）

▲凱利2017年接受BBC視訊連線訪問，結果2個孩子接連闖入房間搗蛋。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

南韓釜山大學政治學教授凱利6年前接受BBC視訊連線訪問，結果家中2個孩子接連闖入房間搗蛋，而妻子衝進房內將孩子拉出的一幕也紅遍全球。近來凱利在推特曝光一家4口的合照，兩個小萌孩全都長大了，依舊可愛的模樣讓全球網友都融化了。

凱利（Robert E. Kelly）2017年3月接受BBC視訊採訪，談論南韓總統朴槿惠被彈劾一事，沒想到當年僅4歲的女兒馬里昂（Marion）突然把門打開，還以超萌姿勢搖擺走進房間，連主播都忍不住提醒凱利「女兒入鏡囉！」

接著下一刻還坐在學步車上的小兒子詹姆斯（James）也緩慢滑入房間，兩人就在爸爸的鏡頭前賣萌搗蛋，而凱利只能故作鎮定，直到妻子慌張衝進房裡「一手抓一隻」把孩子們帶出去，才讓這起意外落幕。

▲▼南韓釜山大學政治學教授凱利（Robert E. Kelly）接受接受BBC視訊連線訪問，結果家中2個孩子接連闖入房間搗蛋。（圖／翻攝自推特）

▲凱利在推特貼出多張全家福。（圖／翻攝自推特）

不過，這段畫面流出後也讓這家人意外爆紅，而凱利14日在推特貼出多張全家福，歡慶「兒女搗蛋事件」滿6周年，也感謝網友們多年來的關注。從照片中可以看到，馬里昂已經是10歲的小少女，而6歲的詹姆斯也開心地站在一旁。

網友們看到照片後也紛紛留言表示，「我真的好愛你們家的故事」、「孩子們居然已經這麼大了」、「你們家的影片總是帶來歡樂」、「超級可愛的一家人！」

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