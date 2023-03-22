23歲妹胸悶容易累...「4kg巨瘤炸彈」塞爆胸腔　醫搖頭：30年首見

▲上海醫生為23歲女子摘除4公斤胸腔腫瘤。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一名23歲女孩小周，近幾個月逐漸感覺到胸悶氣促，胸背疼痛，一活動就感到全身十分勞累，體力明顯下降，吃東西感到吞嚥困難。小周在當地醫院檢查時發現胸腔內長了一個巨大的腫物。入院後，醫生成功摘除她胸腔內重達8斤（4公斤）的巨大腫瘤。

據《澎湃新聞》報導，2月20日，小周在家人的陪伴下，來到上海長海醫院。在進行相關檢查後發現，小周胸腔內的腫瘤巨大，跨越胸腔左右兩邊，佔據了胸腔80%空間，心臟被擠壓到了胸腔最前方，同時擠壓大血管、肺臟，氣管、食管也被擠壓得就像捏扁了的吸管，嚴重影響呼吸和進食。

醫生分析，如果不盡快進行手術，腫瘤將進一步壓迫小周的胸腔臟器，後果將非常嚴重。從醫30多年的醫生感歎，這麼大的腫瘤自己也是第一次見到，術中可能出現的大出血，氣管、食管破裂，神經損傷等高危風險，都會造成嚴重的後果，手術難度可想而知。

醫生指出，手術的最大難度在於要十分小心地將腫瘤從緊鄰的大血管、氣管、食管、神經等組織旁分離出來，並且要絕對避免造成損傷，同時要確保腫瘤的完整取出。

2月27日上午，手術正式開始。醫生經過5小時的奮戰，重8斤、體積達25x22x8cm的巨大腫瘤被完整取出，手術成功，術中出血很少，未輸血。

術後第一天，小周便可以下地活動，術後第6天小周即康復出院，「我現在呼吸太舒服了。」