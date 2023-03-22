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他瘦10kg竟罹「癌王」！長8公分腫瘤　醫：眼神充滿絕望

（圖／翻攝「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」臉書）

▲患者胰臟長了8公分腫瘤。 （圖／翻攝「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

「40歲病患到我門診時，眼神已經充滿了絕望。」禾馨民權健康管理診所院長林相宏分享，該患者吃飽易脹氣，排便變得鬆軟，體重瘦10公斤，做斷層掃描發現胰臟已有一顆8公分的腫瘤，擴散到淋巴和血管，無法手術。而「胰臟癌」有癌王之稱。

林相宏近日臉書分享這起個案，他提醒，上腹不舒服，不要以為只有胃病，小心胰臟問題。他說，該個案不菸不酒，沒有慢性病，沒有家族史，最近這半年覺得上腹會悶脹、撐撐的感覺，消化變得很差，排便也變得有點鬆軟，糞便裡面也常會看到沒有消化的食物。

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林相宏表示，患者因吃飽容易脹氣，所以就想說少吃一點，沒想到體重也就慢慢瘦了10公斤，抽血發現除血糖高了一點以外，其他沒什麼特別的（HbA1C: 5.8，不到糖尿病階段）；做了胃腸鏡，發現就是胃食道逆流而已，腹部超音波也說是正常。

林相宏指出，這些症狀吃了相關的胃腸藥，只能說部分改善，沒有完全好，體重還是持續下降；過了幾個月覺得不對勁，再抽了胰臟腫瘤指數CA199，有上升167 U/ml （正常<37），進一步做了斷層掃描，胰臟已經有一顆8公分的腫瘤，擴散到淋巴和血管，無法手術了，只能化學治療。

▼患者吃飽易脹氣。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲胃痛,肚子痛,嘔吐,脹氣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

林相宏說，好在是一種黏液性胰臟癌（IPMC），預後會比一般的胰臟腺癌會好很多，他鼓勵著對方不要放棄；該病例很多症狀暗示著胰臟的問題，血糖上升可能是胰臟癌早期的唯一症狀，尤其年紀越大得到糖尿病風險越高，家族沒有糖尿病，只有你血糖上升，記得檢查胰臟。

林相宏表示，腹脹症狀合併體重下降，雖然說早期胰臟癌7成是無症狀的，可是有症狀族群3成是腹痛腹脹、1成是背痛；腹部超音波可看清楚胰臟？雖然說最方便最常做，但很遺憾的，它不是個理想的胰臟篩檢工具，而且病灶越小，超音波準確度越低，要早期發現2公分以內胰臟癌，真是難上加難，整體準確度在50%-90%不等。

那什麼檢查針對胰臟準確度最高？林相宏提到，胰臟內視鏡超音波EUS，針對小型胰臟腫瘤偵測度最高！可以達到9成以上，優於磁振造影的8成和斷層掃描的7成，在疑似胰臟腫瘤病患，也可以提供最後的確定診斷以及切片。

林相宏提醒，有相關症狀，建議檢查胃腸鏡時，連同胰臟內視鏡超音波一起舒眠麻醉做，才有機會早期診斷胰臟腫瘤；如果該病患半年前有一起檢查胰臟，很高機會可以手術治療，預後和生活品質就大不相同了。

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關鍵字：

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