蝦皮買磁吸無線充電！到貨一看「變阿嬤養的」　網狂笑：無痛升級

▲磁吸無線充電「長大了」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前在蝦皮買MagSafe（磁吸無線充電），原本商品頁面上，充電器大小僅手機的3分之1不到，怎料到貨時長大好幾倍，讓人不禁笑虧「根本阿嬤養的」，而不少網友看到電池容量後，直言不意外。

苦主在爆廢公社發文指出，之前在蝦皮看到磁吸無線充電，上面標榜2萬mAh大容量、5W無線快充且輕薄小巧，心動的他立刻下單，沒想到實品放大好幾倍，幾乎佔據了一大半手機。

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眼看實體物和網上照片相距甚遠，他忍不住苦笑表示，「這廣告也太哭了，蝦皮買的，不是一頁式網站，錢已付沒打算退貨，賣家已封鎖，搏君一笑。」

對此，網友們紛紛笑回，「記得要先澆水，順便施點肥」、「害我噴水」、「加大不加價」、「從下單開始孵化長大，你都拿到的時候差不多」、「很明顯是手機太小，該換了」、「假一賠十倍大」、「重點是吸得起來欸」。

另外，也有不少人直言，「20000mAh那麼小顆我也不會信啊」、「圖片那麼小個2萬mAh你相信？電池技術這麼強的話，那手機每支都是4萬mAh了」、「圖片這麼小然後有20000mAh，你以為是什麼未來科技嗎」、「這黑科技吧，20000mAh這麼小顆，打死我都不相信」。