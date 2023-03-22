快訊／輕症免隔第三天！本土+119、增29死「舊制通報僅剩260例」

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

輕症免隔離3月20日起上路，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布最新數據通報，昨日新增新冠併發症（中重症）確定病例119例，皆為本土，無境外移入，另增29例死亡。

指揮中心公布，昨日(3/21)新增COVID-19(併發症)確定病例119例，分別為119例本土及0例境外移入；另新增29例死亡。另有舊制補通報個案271例，分別為260例本土病例及11例境外移入。

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羅一鈞表示，近30日(2/19-3/20)累計公布3,571例中重症(含本土及境外)，平均每日約119例(13-236例)，今日通報119例和過去一個月每日中重症平均相當。

指揮中心提醒，COVID-19篩檢陽性輕症民眾已免隔離，請配合「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。自主健康管理期間，建議外出時請全程佩戴口罩；有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解(退燒至少1天)後可安心外出。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。

另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。