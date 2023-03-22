　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／輕症免隔第三天！本土+119、增29死「舊制通報僅剩260例」

▲▼3/16中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

輕症免隔離3月20日起上路，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布最新數據通報，昨日新增新冠併發症（中重症）確定病例119例，皆為本土，無境外移入，另增29例死亡。

指揮中心公布，昨日(3/21)新增COVID-19(併發症)確定病例119例，分別為119例本土及0例境外移入；另新增29例死亡。另有舊制補通報個案271例，分別為260例本土病例及11例境外移入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞表示，近30日(2/19-3/20)累計公布3,571例中重症(含本土及境外)，平均每日約119例(13-236例)，今日通報119例和過去一個月每日中重症平均相當。

指揮中心提醒，COVID-19篩檢陽性輕症民眾已免隔離，請配合「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。自主健康管理期間，建議外出時請全程佩戴口罩；有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解(退燒至少1天)後可安心外出。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。

另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
被大谷噁心滑球玩弄吞K　楚奧特：感覺相當難受
被6師長當罪犯！高中生遭逼死　同學曝內幕
國民黨通過「提名委員會」！ 朱立倫任召集人　侯友宜點頭入列
台版《黑暗榮耀》！　台中男高生遭逼死
快訊／魔獸親口承諾！　下季想再回雲豹打球
快訊／國1北上3車撞一團　入口匝道封閉
快訊／確定了！　國民黨2024總統採「徵召」
糗！吉田正尚跨欄失敗　網笑：洪總教你
快訊／吳兆絃怒了！　否認包養嗆告
不是大谷翔平！　球迷曝「日本奪冠5關鍵」：沒他就涼了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫後更敢砸錢搭機！聯航「引進700架新機」　擬招募1萬名機師

Netflix「共享帳號賣90元」　超多人下單！內行曝內幕：賺很大

【廣編】華盛頓高中國內外升學紅不讓！繁星7成上榜　國內外頂大全壘打

26年來首例！德教育部長訪台拜會潘文忠　強化半導體交流

猴痘疫苗瘋搶！預約分布「7成在雙北」　第2階段4月15日擴點全台

快訊／輕症免隔第三天！本土+119、增29死「舊制通報僅剩260例」

故宮外流圖檔「未來都會開放」！商用也不違法　1動作才算侵權

食藥廣告違規「蝦皮購物」被抓3598次最多！FB、IG也上榜

快訊／確定了！三井官方宣布　LaLaport全館5／16正式開幕迎賓

故宮圖檔外流是行政疏失！院長蕭宗煌：可能比駭客入侵更嚴重

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

疫後更敢砸錢搭機！聯航「引進700架新機」　擬招募1萬名機師

Netflix「共享帳號賣90元」　超多人下單！內行曝內幕：賺很大

【廣編】華盛頓高中國內外升學紅不讓！繁星7成上榜　國內外頂大全壘打

26年來首例！德教育部長訪台拜會潘文忠　強化半導體交流

猴痘疫苗瘋搶！預約分布「7成在雙北」　第2階段4月15日擴點全台

快訊／輕症免隔第三天！本土+119、增29死「舊制通報僅剩260例」

故宮外流圖檔「未來都會開放」！商用也不違法　1動作才算侵權

食藥廣告違規「蝦皮購物」被抓3598次最多！FB、IG也上榜

快訊／確定了！三井官方宣布　LaLaport全館5／16正式開幕迎賓

故宮圖檔外流是行政疏失！院長蕭宗煌：可能比駭客入侵更嚴重

納入台中古早味蛋餅名單！鄉民激推「皮蛋九層塔」一吃上癮超涮嘴

北外環道高架橋建在中華路面影響住戶權益　協調會各持已見

1.05億跑車遭爆「沒領牌照」！　車主認了：不偷跑對不起自己

法國通過「6座新核電廠」投資計畫　價值520億歐元

疫後更敢砸錢搭機！聯航「引進700架新機」　擬招募1萬名機師

全國學生表演藝術競賽　台東學生音樂比賽勇奪19項團體優等

網購全新奶嘴竟「沾滿口水」　媽媽崩潰：太噁心

女星看BLACKPINK揭「特權拿公關票」真相！　萬人朝聖淚讚：是真粉絲

台中人終於等到美登利！LaLaport北館首波美食品牌曝光　4家台灣首發

中俄促進「俄烏和談」無解鎖密鑰　巴西總統怒批：美國不講和平　

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

雨擴全台！　這2天「下更大」

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

他籲「這期間」別去日本　網點頭：再不做功課啊

幫正妹女友按摩「搓出一堆泥 」　洗鴛鴦浴更衝擊

三寶違停最快現世報　開車門秒折彎

即／三井官方宣布　LaLaport全館5/16正式開幕

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證她才最讚

「曾文土庫」飢渴現況曝！國軍出手了

12生肖2023工作運！屬狗「一下就爆掉了」

春雷要響了　「全台有雨」大變天

這生肖是桃花重災戶！運勢一次看

50嵐寄杯服務驚呆！買48杯「60→45元」店員哀喊

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

大谷翔平封神！全場卻狂點名1人「神劇本大師」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

有易怒體質星座Top 3

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

艾成艾翔兩兄弟「都是40歲猝逝」！弟心肌梗塞亡

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面