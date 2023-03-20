長榮「Hello Kitty餐車」開賣！每台4萬元　全球限量80台

▲長榮航空Hello Kitty輕量化餐車即日起開賣，全球限量80台。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

航空迷、Hello Kitty迷注意！長榮航空Hello Kitty輕量化餐車即日起開賣，全球限量80台，「長榮樂e購」專屬販售Hello Kitty輕量化餐車， Hello Kitty迷也能在「長榮樂e購」找到更多專屬聯名商品，每台售價39,999元。

長榮表示，Hello Kitty輕量化餐車以鋁合金製成，使用甜美迷人的粉紅色作為基底，可愛的Hello Kitty身穿長榮航空制服，頭上搭配經典蝴蝶結，背景還有地球、飛機以及郵戳等設計元素，傳達出Hello Kitty陪伴您搭乘長榮航空環遊世界的歡樂概念。

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隨車附贈七個印有專屬Hello Kitty翅膀的單軌透明抽屜，活動式抽屜讓使用者可彈性調整間距，也可視需求單獨購買，作為於辦公室文件歸類、衣物收納、鞋櫃收納盒等，每個售價450元。

▲▼長榮航空Hello Kitty輕量化餐車每台3萬9999元，附贈7個專屬抽屜。（圖／長榮）

長榮指出，由「長榮樂e購」專屬販售Hello Kitty輕量化餐車， Hello Kitty迷也能在「長榮樂e購」找到更多專屬聯名商品。

例如德國設計師品牌ANY DI，與三麗鷗聯名推出Hello Kitty x ANY DI花漾時尚眼鏡套，日本知名nanoblock長榮航空Hello Kitty積木組，細緻的造型真實呈現長榮航空波音787-10夢幻客機與可愛的Hello Kitty空服員，還有搭配專屬收納袋的Hello Kitty 粉漾輕巧吹風機，台灣製造、雙電壓讓您環球旅遊便利帶著走。

「長榮樂e購」提供不限金額免運宅配到府、信用卡滿額分期0利率及無限萬哩遊會員哩程折抵購物金三大優質服務，適逢兒童節及母親節的到來，平台上將增設主題專館方便民眾選購，全館兩千多件商品在3月至4月份可享兩件9折優惠，滿額再加送贈品。