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社會 社會焦點 保障人權

從月台掉進鐵軌險淪肉泥！警認他涉犯「這條罪」...影像還清白

▲▼ 鐵軌,出軌,脫軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北市賴姓男子掉落鐵軌，所幸火車即刻煞車未釀傷亡，鐵警依「以他法致生火車往來危險罪」將他移送法辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

福大命大卻纏訟？新北市賴姓男子去年12月晚間於汐科火車站第2月台等火車，卻突從月台跳進鐵軌上，列車進站時，仍未攀爬上月台，所幸司機員緊急煞車，未造成人員傷亡；鐵路警察台北分局認為賴男涉犯刑法第184條第1項之以他法致生火車往來危險罪嫌，將他函送法辦。士林地檢署日前偵結，處分不起訴，原因也曝光。

去年12月12日晚間7時許，賴男在汐科車站第2月台等候列車進站，卻突倒臥在鐵軌，好險司機員反應及時，未釀傷亡，但鐵警認賴男涉犯刑法第184條：「損壞軌道、燈塔、標識或以他法致生火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機往來危險者」，可處3年以上10年以下有期徒刑。

撿回一條命的賴男否認犯行說，自己當時突然暈眩，不知道為何會掉落在鐵軌上，吳姓司機員指出，當時見人掉落鐵軌，也緊急煞車。

檢方根據監視器畫面，發現賴男確實先是倒臥在月台上，後來掉落鐵軌上，實在難排除他是因身體不適跌倒在地，及地勢原因墜落鐵軌可能性，因此認他與刑法184條第1項構成要件未合，且查無積極證據，依罪嫌不足予以不起訴。

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