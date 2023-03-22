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美福大火撤罰！藍營議員批裁罰是假　綠營立委反擊「惡意抹黑」

▲美福大火撤罰！藍綠議員批裁罰是假，湯蕙禎反擊「惡意抹黑」

▲美福大火撤罰！藍綠議員批裁罰是假，湯蕙禎反擊「惡意抹黑」。（圖／擷取自湯蕙禎臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

湯蕙禎21日表示，去年3月，蘆竹區美福倉儲發生大火，悶燒10多天，廠內生肉、海鮮腐爛造成惡臭飄散近40天，引發民怨，鄭文燦市府團隊、環保局災後分別以違反廢棄物清理法、空氣污染防制法分罰100萬元、500萬元，但美福提起上訴，環保署認為如有人為疏失始能裁罰，而將原處分撤銷。

環保署訴願委員會去年9月，以空污法必須證明人為疏失為才能處罰，撤銷桃園市環保局的罰款處分，而桃園市消防局的火災鑑定報告出爐，證實為電氣火災，桃園市環保局收到環保署「撤銷原處分」後，立刻根據火災鑑定報告，認定美福倉儲仍有人為疏失，必須負責，在10月份再次開出500萬元罰單。

針對有議員指稱，鄭文燦市長任內「隻字不提」、「一切都是假，美福不用罰」和「消極舉證，維護財團利益」等，湯蕙禎認為這是不折不扣惡質且惡劣的抹黑，事實上鄭文燦市長任內連續對美福倉儲重罰兩次500萬元，無疑是展現市府維護環境、保護鄉親的立場。

湯蕙禎說，現今藍營企圖以去年九合一選戰的烏賊戰法，繼續以無賴的方式嘗試打贏2024大選，如此「假話說久變成真」的惡劣行為，相信鄉親們是自有公評，也請藍營自重。

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