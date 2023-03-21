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集思永續解方　信義房屋與史丹佛專家跨國際視野與在地行動

▲▼總統蔡英文出席「ESG永續台灣第三屆國際高峰會」開幕典禮。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「ESG永續台灣第三屆國際高峰會」開幕典禮。（圖／總統府提供）

記者潘姿吟／綜合報導

因應氣候變遷，減碳已成為國內外企業需面對的重要課題。今（21日）舉辦的「ESG永續台灣第三屆國際高峰會」，邀請來史丹佛大學多爾永續發展學院院長Arun Majumdar提供台灣因應氣候變遷接軌國際的新視野。除了國際視野，論壇中亦邀請經濟部政務次長曾文生、台中市長盧秀燕、台北市副市長李四川，及企業信義房屋創辦人周俊吉、玉山銀行董事長黃男州、威京總部集團主席沈慶京、中華電信財務長陳宇紳等，分享永續心法。

總統蔡英文出席時表示，全球邁向2050淨零目標，台灣也急起直追。今年風電、光電創下最高設置量，相較2016年超過7倍，市場也帶動產業升級與經濟成長，更協助引導中小企業低碳升級，能源穩定與轉型，需要政府與民間齊心推進。

針對外界關心的電力供應問題表示，總統蔡英文表示，政府從去年開始，就做了很多努力：第一、讓機組提早歲修，提早發電；第二、新增更大容量機組，在夏季用電尖峰前上線；第三、再生能源助攻，尖峰供電充裕。她在高峰會中承諾，政府會確保發電系統不缺電，也會持續加強電網的安全穩定。

史丹佛多爾永續發展學院去年剛成立，75年來首度設院，願景為引領人類因應氣候危機並培育人才，並制定相關政策，院長Arun Majumdar曾任美國能源部副部長、GOOGLE能源副總裁，以「COP27後的氣候治理啟示錄」為題演講。

Arun Majumdar表示，地球迎來最大的「人口消費海嘯」，帶來繁榮與對應的「能源消耗海嘯」，世界多國、財星500大企業有6成企業皆承諾2050淨零排放，「大家對同一件事有共識，卻沒人知道如何實現？」

因此，史丹佛大學將結合矽谷生態系，打造讓人類與大自然的永續解方「永續加速器」，如何運作？首先先找出影響世界淨零的重大問題，例如電網儲電時間延長、大規模製氫的系統、鋼鐵水泥產業的淨零目標等，並透過結盟與外部夥伴例如政府、非營利組織合作，運用「政策槓桿」規模化想法，發揮影響力。

▲▼總統蔡英文出席「ESG永續台灣第三屆國際高峰會」開幕典禮。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「ESG永續台灣第三屆國際高峰會」開幕典禮，經濟部政務次長曾文生、台中市長盧秀燕、台北市副市長李四川，及企業信義房屋創辦人周俊吉、玉山銀行董事長黃男州、威京總部集團主席沈慶京、中華電信財務長陳宇紳等，受邀分享永續心法。（上圖／總統府提供、下圖／信義房屋提供）

▲▼信義房屋今發布「從國際視野到在地行動！信義房屋與史丹佛永續專家同場思考氣候變遷解方」。（圖／記者潘姿吟攝）

這次論壇的重磅講者還有經濟部政務次長曾文生、台中市長盧秀燕、台北市副市長李四川，以及致力永續的企業，包括信義房屋創辦人周俊吉也分享「實踐淨零家園的願景」，零碳島如何兼顧保育與發展，企業的減碳目標、員工由下而上擴大影響力等亮點；玉山銀行董事長黃男州談「氣候金融的發展與挑戰」；威京總部集團主席沈慶京交流「永續城市與韌性治理」。

周俊吉表示，信義房屋雖非碳排大戶，但本於「企業倫理」初心，針對各利害關係人如環境、社會等，從事合宜行為、實踐企業社會責任，其中，最引人注目即是零碳島計畫。

他所買下的馬來西亞環灘島，原島主規劃10區度假區，並規劃小飛機跑道供運輸，但信義決定只設置2區度假區，搭配既有林相與土壤重新造林，增設海龜珊瑚海岸復育中心，採取友善環境的食物計畫，開發藍碳並捨棄飛機跑道，以船運出入，希望達到興建、營運、拆除的零碳排生命週期，並讓旅客移動也耗費最小資源。

常常有人問，想保護環境，為何要開發？周俊吉表示，環灘島過去常有附近居民非法炸魚、偷海龜蛋，島上環境與生態早已遭受破壞，只有透過妥善修復、保育、發展，才能讓小島的美生生不息，並希望嘗試各種前瞻實驗，日後可將經驗用於台灣的開發案上。

身為全球第一家宣告碳中和的房仲業，有18家永續門市通過PAS2060碳中和查證，周俊吉表示，信義房屋的ESG作為均是同仁由下至上自主實踐，近500家分店、約5,000名員工皆是一個永續種子，影響身邊的人、客戶與社區住戶，而客戶也更能了解淨零家園的初衷，在日常生活中無論是個人消費或是公司決策，都能做出對環境更好的選擇，打造永續好生活。
 ▲▼總統蔡英文出席「ESG永續台灣第三屆國際高峰會」開幕典禮。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「ESG永續台灣第三屆國際高峰會」承諾，政府會確保發電系統不缺電，也會持續加強電網的安全穩定。（圖／總統府提供）

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