上酒店點小姐！正妹現身他「驚為天人」　網笑：退休前最後一單

▲「正妹」抵達現場後，讓網友當場暈了。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸網友近日分享自己上酒店點小姐的經驗，原本要求來兩位正妹，沒想到正妹抵達現場，本尊竟然「驚為天人」！

該名網友指出，近日他和好友上酒店，要找小姐作陪，於是特意囑咐店家找來兩名正妹。隨後「正妹」抵達現場，讓網友當場暈了，因為正妹都不正妹了，兩位女子的外貌看起來像是「兩位媽媽」。網友將相關影像上傳網路後，引發其他網友熱議，不少網友直呼：「原來是母愛的味道」、「很有年代感啊。」

▲網友分享自己點來的「正妹」，外表跟「媽媽」一樣。（翻自微博）

▲網友分享自己點來的「正妹」，外表跟「媽媽」一樣。（翻自微博）

▲有網友懷疑，可能事主開價太低，所以店家只給「媽媽級正妹」。（翻自微博）

該名網友也說：「我覺得我把她拍漂亮了，得近距離拍，才能體現出她的滄桑與魅力。」隨後還有其他網友表示：「這可能是她們退休前最後一單了。」還有網友認為：「是不是給的錢太少？」、「我以為來鬼屋玩了...」、「環肥燕瘦，各有所好。」



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