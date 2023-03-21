「龍舟天菜」陳俞安墜坑喪命！母悲喊：還我真相　將提5200萬國賠

▲龍舟天菜陳俞安墜坑喪命，母親將提國家賠償 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

「龍舟天菜」陳俞安2月16日騎車墜入桃園市國際路二段、文中路口時，不慎連人帶車撞開下水道工程護欄和圍欄，摔入直徑3公尺、深達14公尺的施工坑洞內，傷重不治。陳俞安家屬對此悲慟不已，質疑現場未設置足夠警示照明設備、妥善固定工程圍籬及防護網，認為市政府及包商工程管理有疏失，今（21）日在律師陪同下召開記者會，並將要求國賠5200萬餘元。

▲陳俞安母親在臉書發文，強調兒子的摩托車車頭完整，「請問如你所說防護做好做滿，那麼車頭為什麼還完好？」。（圖／翻攝陳俞安母親臉書）

陳俞安母親日前在臉書發文，強調兒子的摩托車車頭完整，「請問如你所說防護做好做滿，那麼車頭為什麼還完好，難道祂會飛？你說有做齊，那麼車頭為什麼沒壞，你說的牢固在哪裡？」

陳俞安母親表示，「我們只是很平凡的家庭，沒能力跟你們玩伎倆，我們要的是真相，一個小孩扶養栽培那麼久，後面又被你們說是他自己不小心。我們會甘心嗎？如果今天是你們的小孩你們會甘心嗎？」

▲陳俞安墜坑救援畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

而今陳俞安家屬也在律師及議員的陪同之下召開記者會，律師團表示，他們向有關單位調閱施工資料，並比對事故現場照片及查詢相關施工規範，發現該工地交通安全維護措施，與交通局核准的交通維持計畫有明顯落差，不僅沒有設置足夠且正確的警示照明，施工標誌及安全防護設施，甚至還超出核准的施工範圍至對向車道，進而釀成此次事故。

▲事發前現場畫面 。（圖／民眾提供）

律師團表示，此次事故造成陳俞安喪失寶貴性命，除了追究包商的責任之外，桃園市政府也因為確實督導公共建設安全的疏失，同樣也必須負起國家賠償責任，因此將提出包括喪葬、扶養費和陳俞安父母痛失國手兒子的精神損失，共5200萬餘元的國家賠償。