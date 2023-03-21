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大陸 大陸焦點 特派現場

貓熊「寶新」死亡被疑蓋牌！官方跳針回「沒有確切消息」惹眾怒

▲▼貓熊「寶新」。（圖／翻攝自成都大熊貓繁育研究基金會）

▲貓熊「寶新」去世。（圖／翻攝自成都大熊貓繁育研究基金會）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友爆料稱，成都大熊貓繁育研究基地的一隻1歲多的大熊貓（台稱：貓熊）「寶新」自3月初再也沒有出現過，疑已去世。20日晚，成都大熊貓繁育研究基地的辦公人員竟跳針回覆，目前沒有「寶新」的確切消息。一夜過去，21日早，成都市公園城市建設管理局一名工作人員終證實，「寶新」確已去世，但具體死亡日期還不清楚。

綜合陸媒報導，網友小莉（化名）表示，自己曾多次去成都大熊貓繁育研究基地看望「寶新」，牠性格活潑好動，但從3月初開始，遊客參觀時再沒能見到「寶新」，也從未聽說有關牠身體情況的訊息。該網友強調，接受正常的疾病（導致的死亡），希望基地的訃告還原真相。

寶新的死訊瘋傳多日，大批網友不斷詢問寶新近況如何？20日晚，成都大熊貓繁育研究基地辦公人員竟然回覆稱，沒有「寶新」的確切消息。3月21日，該基地的管理部門-成都市公園城市建設管理局一名工作人員回應，「寶新」已經去世，「具體死亡日期還不清楚，（相關人員）正在調查牠的死因。」

網友看後一面倒怒轟，「請給出具體原因？也請解釋為什麼近幾年熊貓幼崽頻繁去世？」、「成都大熊貓繁育研究基地主任，自稱『熊貓媽媽』和『電擊專家』的侯蓉女士，快出來闢謠呀！3月初不是在人大還說熊貓數量多少多少隻了嗎？人工電擊取卵取精、近親過度繁育的後果這不就來了？這盛世如妳所願」、「希望未來的某一天，熊貓不要活在人類的圈養之下，能真正回歸大自然，而不是成為人類牟取暴利的工具」。

▲▼貓熊「寶新」。（圖／翻攝自成都大熊貓繁育研究基金會）

公開資料顯示，「寶新」為雄性大熊貓，2021年6月24日出生於成都大熊貓繁育研究基地月亮產房，母親是出生於美國亞特蘭大動物園的雌性大熊貓「寶蘭」。

據官網介紹，成都大熊貓繁育研究基地（以下簡稱基地）地位於中國四川省成都市成華區熊貓大道1375號，是世界著名的熊貓遷地保護基地、科研繁育基地、公眾教育基地和教育旅遊基地。基地占地面積3.07平方公里，以保護和繁育大熊貓、小熊貓等中國特有瀕危野生動物而聞名於世。

過往陸媒報導稱，基地以80年代搶救留下的6隻病、餓大熊貓為基礎，在未從野外捕獲1隻大熊貓的情況下，以技術創新為基礎，截至2020年底大熊貓種群數量達215隻，是全球最大的圈養大熊貓人工繁殖種群。

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