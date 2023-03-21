快訊／酒後失控「持刀捅心臟」刺死同鄉！　移工逃逸48小時落網

▲黎男酒後口角情緒失控，手持長刀刺死同鄉，逃亡48小時後落網。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市三峽區18日晚間傳出命案，黎姓、阮姓越南籍逃逸移工酒後發生口角，黎男情緒失控，手持長刀朝阮男胸口、心臟處刺入，阮當場血流如注，經送醫急救後仍宣告不治。警方事後成立專案小組，於案發48小時後將涉案的黎男緝捕到案，全案依殺人罪嫌送辦。

警方調查，黎男、阮男、楊男、武男等4人均是越南移工來台打工，因脫離原雇主後失聯逃逸，4人躲藏在三峽一處出租公寓，聽候工頭差遣派工。18日晚間，4人買了啤酒及下酒菜，在出租套房內飲酒作樂，幾杯黃湯下肚，33歲的黎男與27歲的阮男因細故發生口角，衝突愈演愈烈，2人吵得不可開交，黎男甚至拿出自備防身的長尖刀，往阮男胸口刺去，當場血流如注，阮男也立刻倒地失去生命跡象。黎男見狀嚇傻，立刻通知工頭江男到場，由江男開車將阮男送往鄰近診所急救，經醫師評估傷勢嚴重，也立刻轉送恩主公醫院後再轉往林口長庚醫院急救，但因傷及心臟，阮男在20日上午宣告不治。

新北市三峽警分局案發後組成專案小組追查，掌握涉案的黎男動向，發現他案發後自知闖下大禍，短短幾小時就逃往屏東躲藏，警方鎖定後，20日晚間11時許趁他北上回到三峽時展開圍捕行動，因擔心黎男有持刀習慣，要求同仁要穿著防彈衣，攜帶槍、彈、警棍，甚至盾牌、齊眉棍、辣椒水都帶上，18名刑警分乘4輛偵防車，更有員警假扮機車騎士及路人到場進行圍捕；黎男直到被前後包抄才反應過來，18名刑警瞬間衝下車，黎已無路可逃，在逃亡48小時後終於落網。

此外，警方也在租屋處查獲另外2名逃逸移工，詢問後連夜解送移民署專勤隊收容，靜候遣返，至於這名涉嫌殺人的黎男，警方詢問後也將他依殺人罪及入出國移民法等罪移送新北地檢署偵辦，一時衝動的下場，不但回不了越南老家，還得面對司法審判。