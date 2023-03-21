議長變蟑螂！自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐　搬媽祖拼交保

▲沈宗隆一度逃過收押命運，獲法官裁定200萬元交保，他的妻子短短10分鐘即辦妥交保手續，2人火速離開地檢署。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為說服法官不要押他，沈宗隆還提到10多年前，現任法醫所所長侯寬仁在查黑中心擔任檢察官時，南下偵辦時任土庫鎮長及地方民代捲入土資場的收賄弊案，將他收押1個多月，並勸他戒賭，後來他真的戒賭，希望檢察官要像侯寬仁那樣查明事實。

他還自爆1986年10月出獄後，身邊的朋友幾乎都在吸安毒，他北上工作，不是賭就是在酒店帶小姐，1990年決定回土庫老家選代表，第一次參選就以最高票當選，還當上代表會主席，3年後又選上議員，2002年再選上土庫鎮長，後來又換跑道選議員，還說張榮味只當過二屆議長，他至今則已連任3屆議長。

沈宗隆並說，檢察官幾天前聲押他不成，法官裁定他以200萬元交保後，他回土庫先到順天宮媽祖廟拜拜，才知一堆信眾在他來的前一天也替他在此祈福，支持者告訴他，當時媽祖的一隻鞋子突然踢出來，整個土庫鎮的鎮民都在議論說，連媽祖都跑出來要救議長。

▲雲林土庫順天宮是地方信仰中心，沈宗隆交保後即赴廟祈福。

不過，檢調懷疑，達德高層還涉嫌行賄幫忙疏通的特定議員每人各50萬元，沈宗隆等人則在議會利用對縣府質詢與監督的權力施壓官員，甚至連署提案修改《雲林縣建築管理自治條例》，協助達德取得變電所、升壓站等建照及使照。

知情人士向本刊說，達德內控顯然也出現問題，有次電力開關廠執照遲遲下不來，竟是下包商與建築師缺漏建築物避雷針使然，達德董座王雲怡得知後，氣得在電話大罵部屬：「你知道我們動用多少關係及人力，全押在建設處發這個文，結果是我們的東西送不進去。」讓居間幫忙的議員大罵：「達德跑照人員能力不佳，這件事情讓黑龍（指沈宗隆）很抓狂。」

▲雲林土庫順天宮是地方信仰中心，沈宗隆交保後即赴廟祈福。

雖然沈宗隆在法庭辯稱，這件案子他絕對沒有中飽私囊，不過，綠能業者來台設廠，是國家發展的百年大計，沈宗隆除了以各種名目要求「回饋」，最惡劣的是，專案小組認定他利用浮報工程款，再透過包商索賄，不但嚴重威脅風電產業發展，施工品質更是堪慮。

本刊調查，政府為發展再生能源，吸引多家外商來台投資，卻遭地方勢力掣肘，進度不如預期，於是在蘇貞昌擔任行政院長時，指示檢調單位全力偵辦綠能蟑螂，綽號黑龍、至今當過5屆雲林縣議員及3任議長的沈宗隆，則是目前為止遭逮的最大咖。

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