　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

議長變蟑螂！自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐　搬媽祖拼交保

沈宗隆一度逃過收押命運，獲法官裁定200萬元交保，他的妻子短短10分鐘即辦妥交保手續，2人火速離開地檢署。（翻攝《鏡新聞》）

▲沈宗隆一度逃過收押命運，獲法官裁定200萬元交保，他的妻子短短10分鐘即辦妥交保手續，2人火速離開地檢署。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為說服法官不要押他，沈宗隆還提到10多年前，現任法醫所所長侯寬仁在查黑中心擔任檢察官時，南下偵辦時任土庫鎮長及地方民代捲入土資場的收賄弊案，將他收押1個多月，並勸他戒賭，後來他真的戒賭，希望檢察官要像侯寬仁那樣查明事實。

他還自爆1986年10月出獄後，身邊的朋友幾乎都在吸安毒，他北上工作，不是賭就是在酒店帶小姐，1990年決定回土庫老家選代表，第一次參選就以最高票當選，還當上代表會主席，3年後又選上議員，2002年再選上土庫鎮長，後來又換跑道選議員，還說張榮味只當過二屆議長，他至今則已連任3屆議長。

沈宗隆並說，檢察官幾天前聲押他不成，法官裁定他以200萬元交保後，他回土庫先到順天宮媽祖廟拜拜，才知一堆信眾在他來的前一天也替他在此祈福，支持者告訴他，當時媽祖的一隻鞋子突然踢出來，整個土庫鎮的鎮民都在議論說，連媽祖都跑出來要救議長。

雲林土庫順天宮是地方信仰中心，沈宗隆交保後即赴廟祈福。

▲雲林土庫順天宮是地方信仰中心，沈宗隆交保後即赴廟祈福。

不過，檢調懷疑，達德高層還涉嫌行賄幫忙疏通的特定議員每人各50萬元，沈宗隆等人則在議會利用對縣府質詢與監督的權力施壓官員，甚至連署提案修改《雲林縣建築管理自治條例》，協助達德取得變電所、升壓站等建照及使照。

知情人士向本刊說，達德內控顯然也出現問題，有次電力開關廠執照遲遲下不來，竟是下包商與建築師缺漏建築物避雷針使然，達德董座王雲怡得知後，氣得在電話大罵部屬：「你知道我們動用多少關係及人力，全押在建設處發這個文，結果是我們的東西送不進去。」讓居間幫忙的議員大罵：「達德跑照人員能力不佳，這件事情讓黑龍（指沈宗隆）很抓狂。」

雲林土庫順天宮是地方信仰中心，沈宗隆交保後即赴廟祈福。

▲雲林土庫順天宮是地方信仰中心，沈宗隆交保後即赴廟祈福。

雖然沈宗隆在法庭辯稱，這件案子他絕對沒有中飽私囊，不過，綠能業者來台設廠，是國家發展的百年大計，沈宗隆除了以各種名目要求「回饋」，最惡劣的是，專案小組認定他利用浮報工程款，再透過包商索賄，不但嚴重威脅風電產業發展，施工品質更是堪慮。

本刊調查，政府為發展再生能源，吸引多家外商來台投資，卻遭地方勢力掣肘，進度不如預期，於是在蘇貞昌擔任行政院長時，指示檢調單位全力偵辦綠能蟑螂，綽號黑龍、至今當過5屆雲林縣議員及3任議長的沈宗隆，則是目前為止遭逮的最大咖。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導
【全文】雲林議長涉索賄浮報工程款　最大咖綠能蟑螂遭逮
【議長淪綠能蟑螂】雲林議長涉索賄、浮報工程款　最大咖綠能蟑螂收押內幕
【議長淪綠能蟑螂1】飆罵官員「當議員紙糊的」　沈宗隆護航廠商遭解約錢照收

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
議長變蟑螂！自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐　搬媽祖拼交保
領6000元攻略全都露！　1原因「直接入帳」漏掉退休軍公教
Gino、夏宇禾6年情斷！　PO文揭「分手」貓膩
春雷要響了　「全台有雨」大變天
「ATM插卡」直接領6000元！比郵局早7天　免登記懶人包看
呂孫綾深夜宣布不選2024立委　428字曝全力挺賴清德選總統

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林「黑龍議長」黑歷史曝！　囂張過往還被拍成電影

神岡桶屍案蛇蠍女冷臉反控「他是恐怖情人」　6大包水泥封屍

議長變蟑螂！自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐　搬媽祖拼交保

誇張律師洩密幫毒販脫罪還教唆作偽證　下場曝光

台中前空姐提油「燒死丈夫」！涉家暴今出獄　前夫家憂噩夢重演

國防大學逼「愛滋生阿立」退學　他轉職社工遇車禍亡

7.4萬噸貨輪「筆直撞上高雄港」碼頭水泥裂開　驚悚影片曝光

北市社子地區「2萬9302戶大停電」！台電緊急說明原因了

快訊／北市士林、北投大跳電！街道陷漆黑　紅綠燈也失效

西螺鹹酥雞老攤大火燒　英勇「熊貓隊」借滅火器搶救滅火

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！　誇張1舉動惹火BLACKPINK粉絲

證婚誓言中...大黃蜂鑽婚紗　霸氣尪徒手抓！網：嫁對了

雲林「黑龍議長」黑歷史曝！　囂張過往還被拍成電影

神岡桶屍案蛇蠍女冷臉反控「他是恐怖情人」　6大包水泥封屍

議長變蟑螂！自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐　搬媽祖拼交保

誇張律師洩密幫毒販脫罪還教唆作偽證　下場曝光

台中前空姐提油「燒死丈夫」！涉家暴今出獄　前夫家憂噩夢重演

國防大學逼「愛滋生阿立」退學　他轉職社工遇車禍亡

7.4萬噸貨輪「筆直撞上高雄港」碼頭水泥裂開　驚悚影片曝光

北市社子地區「2萬9302戶大停電」！台電緊急說明原因了

快訊／北市士林、北投大跳電！街道陷漆黑　紅綠燈也失效

西螺鹹酥雞老攤大火燒　英勇「熊貓隊」借滅火器搶救滅火

全球珊瑚礁海域陷缺氧危機　學者：台灣有5處

雲林「黑龍議長」黑歷史曝！　囂張過往還被拍成電影

八點檔男星0存款「當快遞維生」！10個月前捲性騷擾風波…現況曝光

他摔車腦出血！姐交代一定要問這句　重症醫怒：別情勒

領6000元攻略全都露！　1原因「直接入帳」漏掉退休軍公教

Gino、夏宇禾6年情斷！PO文有貓膩「分手主因曝光」她搬離同居愛巢

馬英九訪中將成「統派盟主」　 矢板明夫：國民黨是最大輸家

批習近平訪俄推和談「拖延戰術」　布林肯：世界不應被矇騙

侯友宜備戰選總統！　下月起有大動作

神岡桶屍案蛇蠍女冷臉反控「他是恐怖情人」　6大包水泥封屍

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

7.4萬噸貨輪「直撞上高雄港」影曝光

不給加公會「就到北捷殺人」　手遊玩咖高雄落網

前空姐燒死丈夫今出獄！前夫家陷恐懼

國防大學逼退學　愛滋生轉職遇車禍亡

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

北市社子2萬9302戶停電！台電說明了

1歲嬰「頭破腦出血」慘死　真相是狠母親手害命

議長變蟑螂！　自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐

律師洩密幫脫罪還教唆偽證　下場曝光

即／北市士林北投大跳電！街道陷漆黑

神岡桶屍死因不詳　高大成曝背後秘密

即／國1轎車遭2貨櫃車猛撞　副駕女無呼吸心跳

台68重機騎士遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被逼車　

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

男模跳樓輕生享年35歲

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

7.4萬噸貨輪「直撞上高雄港」影曝光

網美「偏頭痛2年」痛到不能走！確診罕病數月病逝

春雷要響了　「全台有雨」大變天

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面