馬英九訪中將成「統派盟主」　 矢板明夫：國民黨是最大輸家

▲馬英九月底將前往大陸。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

前總統馬英九3月27日至4月7日規劃赴中國大陸祭祖，引起各界熱議，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，此趟行程的最大贏家是馬英九本人，最大的輸家則是國民黨。

矢板明夫昨（20）日在臉書發文表示，馬英九訪中的時機選得很剛好，同時蔡英文總統在美國和麥卡錫眾議院議長會面，他認為這是在向世界大聲宣布，台灣有親美派也有親中派。

矢板明夫指出，馬英九訪中最大的贏家是他本人，他在卸任總統後，政治影響力就日漸低落，黨內呼應他的人也逐漸減少，但王滬寧、宋濤等中央大員都將到地方城市與他會面，「有了中方加持的馬前總統，有可能如鳳凰涅槃一般，再次獲得了『統派盟主』的地位」。

矢板明夫也說，另一個贏家則是習近平，因為人大才剛結束，新政府就迎來台灣的前總統，表示習主席對台的政策正確，受到台灣多數人民支持，因為國民黨不久前才贏了九合一選舉，這時候赴陸有特殊的意義。

矢板明夫認為，馬英九訪中最大的輸家是國民黨，因為台灣民眾對中國不喜歡、不信任的已經越來越多，馬英九這時候去中國，但又不敢傳遞台灣民眾的真實心聲，「會使得國民黨正在競爭總統大位的幾個人灰頭土臉，受到影響頗大」。

矢板明夫提到，國際社會恐怕也會因此對台灣產生不信任感，他用俄烏戰爭來打比方，「就好像在烏克蘭戰爭之中，烏克蘭的在野黨黨首如果訪問俄羅斯，那麼，支持烏克蘭的國際社會，也會有些猶豫吧？」但他也強調，一切還是要看馬英九去中國見什麼、說什麼話才能分析。