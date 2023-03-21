館長用電風扇吹便當豬肉　史書華送3萬元設備「改善無塵室」遭拒收

▲館長220元便當的工廠環境惹議。（圖／翻攝自Facebook／飆捍、館長惡名昭彰YT）



記者崔子柔／綜合報導

「館長」陳之漢開展副業「TRUE飯」便當店，先前在直播公開製作過程時，其肉品在民宅內用電風扇吹乾，引起質疑。常在粉專評論時事的「盾牌牙醫」史書華，為此贈送一台空氣清淨機，不過被館長拒收。

史書華昨（20）日在臉書發文表示，他準備了一台價值3萬多元的空氣清淨機給館長，「至少（讓環境）比較接近無塵室」，沒想到被拒收。

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▲空氣清淨機遭退回。（圖／翻攝自Facebook／盾牌牙醫史書華）



史書華也附上他當時寫下的信件內容，「聽聞尊敬的館長最近轉型便當業做出最頂的燒肉便當，需要無塵室設備，看到新聞發現您耗資千萬但是設備不足，身為醫師看到您的最頂的食品，卻因為沒有好的無塵設備，造成可能的生菌數太高或是有灰塵造成感染控制破口感到缺憾」。

史書華強調，這是一台「台灣製造不是貼牌的不是淘寶的PM0.3=0 的空氣清淨機」，希望能補足無塵室以及衛生管控的一環。

館長的設備遭質疑後，9日透過直播回應，「我的無塵室不是台積電的無塵室，當時是跟粉絲閒聊，那個就是電風扇在那邊吹，（房間）沒有灰塵，把它當作無塵室做風乾」，而目前是使用小廚房製作，只能用這種克難的做法，並強調日後一定會找到更好的場地，打造合乎法規的冰庫、風乾室。