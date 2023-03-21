家有貓狗打掃重點大不同！獸醫師破解養寵家庭清潔4大困擾

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飼養貓狗有著美好的相處時光，然而每到換毛期，家中萌寵的毛髮如雪花紛飛，往往成為生活中甜蜜的困擾。台灣天氣潮濕，養寵家庭一不注意清潔，生活環境就容易出現跳蚤、塵蟎等可能造成人寵皮膚病或過敏問題，如寵物毛髮殘留病毒，還可能使飼主在接觸毛孩時間接被傳染。

獸醫師林筱瑞針對寵物飼主清潔大調查發現的4大困擾一一破解，建議飼主針對貓狗生活習性及毛髮特質等問題加強清潔。聰明選擇打掃神隊友—Dyson無線吸塵器，搭載智慧科技與多元配件，全機密封過濾系統與HEPA濾網，可捕捉環境中99.99%小至0.1微米的顆粒物，並鎖住99.9%的H1N1和MS2病毒，讓養寵家庭更安心的營造舒適居家環境。

▲林筱瑞獸醫師提醒，貓狗習性及毛髮皮屑特性不同，打掃重點也不盡相同，建議飼主使用智慧的清潔工具維持居家環境清潔，讓飼主與家人都健康舒適。（圖／Dyson提供，下同。）

貓狗加強清潔重點大不同！獸醫師：選對工具清潔有效率

根據《ETtoday民調雲》寵物飼主清潔大調查指出，寵物毛髮清潔問題以「櫥櫃溝縫間死角難以清潔」為飼主們最困擾的痛點，其次為「毛量太多、飄起時難以清掃」、「布織品上難以清除」，以及「肉眼難看見的微塵」等是寵物飼主常見 4大困擾。

▲《ETtoday民調雲》統計，養寵家庭的4大清潔困擾為「櫥櫃溝縫間死角難以清潔」、「毛量太多」、「飄起時難以清掃」、「布織品上難以清除」，以及「肉眼難看見的微塵」。（圖／ETtoday民調雲）

家有四貓一狗的美女獸醫師林筱瑞，對於養寵家庭的居家清潔重點格外有心得。為守護毛孩健康，林筱瑞提醒飼主應盡量以清水擦拭居家空間為主，若有消毒需求，需用稀釋過的漂白水清潔並待完全揮發後才能讓寵物進入空間，而酒精、次氯酸水及各種家用清潔劑都不能噴在寵物身上或睡墊上，以免毛孩肌膚過敏。

林筱瑞說明，台灣炎熱潮濕的氣候環境，黴菌容易存在物體表面，近年COVID-19盛行，雖然貓狗不會染疫，但毛量多的寵物體表可能殘留帶有病毒的飛沫而傳染給飼主，因此不論是毛孩或飼主本人，適當地維持清潔對彼此來說都很重要。

然而，貓狗習性及毛髮皮屑特性不同，打掃重點也不盡相同。林筱瑞指出貓咪雖然容易掉毛但毛較柔軟，常透過空氣流動捲成一團飄到角落，而且貓咪喜歡躲在角落縫隙，建議飼主加強清潔居家邊邊角角和細縫處；狗狗則因毛質較厚重，基本上都會落在地面，只要透過勤梳毛去除廢毛，再透過吸塵器適度清潔即可。

此外，林筱瑞提醒換季期間應減少狗狗洗澡頻率，最好一個禮拜以上洗一次澡，或請美容師協助將狗狗毛髮剪短但不剃光，預先將廢毛理乾淨，日後不僅居家打掃較輕鬆，也能保護狗狗皮膚健康；而貓咪天生愛乾淨，本來就不太需要洗澡，只需要勤梳毛預先將廢毛清理掉即可。

毛孩飼主神隊友！Dyson Gen5Detect™ Absolute無線吸塵器

清潔毛孩生活空間的學問多，打造讓人寵舒適的潔淨環境極為重要，而吸塵器正是許多飼主必備的清潔神器，全新Dyson Gen5Detect™ Absolute無線吸塵器致力改善養寵家庭環境，林筱瑞分享自己也是Dyson無線吸塵器的愛用者。

新款Dyson無線吸塵器附有多款吸頭，可針對不同空間特性替換清潔，像是櫥櫃的隙縫死角她會使用「內建除塵及縫隙吸頭」清潔，一些畸零處也可搭配伸縮軟管、「斜角縫隙吸頭」等深度清潔，而「無纏結錐形吸頭」更可徹底吸除沙發、毯子、寵物墊上的寵物毛髮。

▲Dyson無線吸塵器設計多款配件，「內建除塵及縫隙吸頭」無須在打掃過程中來回走動更換吸頭，只要按壓管身的紅色按鍵(左圖)，即可從地面模式(右上圖)轉換為手持模式(右下圖)，可針對櫥櫃的隙縫死角清潔。

▲「斜角縫隙吸頭」可22°旋轉深入畸零死角(左圖)，而「無纏結錐形吸頭」更可徹底吸除沙發、毯子、寵物墊上的寵物毛髮(右圖) ，深度清潔毛孩生活空間。

Dyson Gen5Detect™ Absolute無線吸塵器的Fluffy Optic™智慧光學偵測吸頭，光學照明比起上一代多達2倍，更有助於暗室清除粉塵毛髮，像是針對貓咪最愛窩在畸零角落，就能利用此功能徹底清理寵物掉毛問題。

▲Dyson Gen5Detect 的Fluffy Optic™智慧光學偵測吸頭光學照明範圍比起上一代多達2倍，有助於照明肉眼難以看到的粉塵、毛髮，養寵家庭就能利用此功能徹底清理寵物掉毛問題。

飼養中長毛寵物的家庭，也可斟酌需求搭配「寵物毛髮清潔工具組」，配件包含寵物毛梳吸頭、加長版伸縮軟管和配件轉接頭等，直接接主機就能透過有364個毛梳的寵物毛梳吸頭，以35°刷毛在家定期幫寵物梳毛整理，高效完成深度清潔。

由於家中寵物數量多，林筱瑞已習慣用Dyson吸塵器早晚各清潔一次，並建議一般養寵家庭每天至少用吸塵器徹底清潔一次。林筱瑞提醒，許多灰塵、過敏原及病毒都是肉眼看不見，選擇全機密封、有HEPA過濾系統的吸塵器，可以避免吸進去的髒空氣再飄散出來造成空氣二次汙染；Dyson Gen5Detect™ Absolute無線吸塵器可透過LCD智慧數據輔助，讓飼主在清潔時明確知道目前的清潔成效和程度，即時回饋清潔動態提供深層清潔的科學數據，並以藍綠變色隨時掌握清潔成效與進度，高效成為萌寵飼主神隊友，一次解決毛孩生活環境的各種煩惱。

▲LCD螢幕提供寵物飼主明確的清潔指引，即時以「藍、白、綠」三色棒狀圖顯示清潔成效與進度—藍色表示微塵量高，還需要持續清潔，而綠色表示微塵量低，可以轉換下一個區域，高效成為萌寵飼主神隊友！