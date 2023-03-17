阿公養狗好療癒但打掃心好累！家事達人激推LG A9 TS吸塵器「蒸氣濕拖」變乾淨

▲家有養狗的阿公阿嬤們，家中容易因毛孩寶貝掉毛和口水髒汙等產生衛生問題，打掃起來很辛苦，還好有LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器，有多項優秀功能，能讓長輩輕鬆完成高效打掃，家中環境清潔溜溜。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

毛孩們既可愛又貼心，是家中最療癒的存在，但掉得家裡到處都是的毛、食物碎屑以及口水髒汙等衛生問題，同樣令不少主人一個頭兩個大，打掃擦拭不僅浪費好多時間，更是累到腰痠背痛，尤其是對於長時間在家和寵物相處的長輩而言，想維持家中清潔常常是心有餘而力不足，知名美食旅遊部落客「愛吃鬼芸芸」就有這個困擾！

愛吃鬼芸芸家裡養的長毛犬「內馬爾」活潑又可愛，是芸芸爸的「寶貝金孫」，平時主要負責打掃家裡環境的芸芸爸表示，「夏天脫毛比較多，加上牠喝水吃東西，地上的口水很多，一定要先擦掉，因為白色地板一沾上（髒汙）就不容易擦」，且由於內馬爾很愛舔地板，因此家中盡量不使用清潔劑，只用拖把、清水清潔也增加了打掃困難度。

針對有毛孩的家庭，家事達人安祺老師表示，地板乾不乾淨一目瞭然，因此她特別傳授省力高效率的清潔法，祭出超強秘密武器LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器，在LG吸塵器以方便聞名的乾吸濕拖一次完成功能之外，還晉升成擁有蒸氣濕拖的A9 TS機型。有家事經驗的人就知道，高溫對於消除黏膩髒汙很有幫助，LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器在拖地時會釋放蒸氣，使拖布達到攝氏60度高溫，即使不用清潔劑，也能融解像是毛孩口水、地上黏汙。安祺老師還特別舉例廚房地板容易出現油膩黏垢，「以前我們都是跪在地上噴熱水和清潔劑一格一格擦」，但LG A9 TS的蒸氣雙旋濕拖吸頭，透過高溫就能融解頑強汙垢。

愛吃鬼芸芸擔心機器高溫可能產生安全隱憂，LG A9 TS也都先注意到了，貼心設計智慧蒸氣安全裝置避免危機，具備雙感應器防止過熱的溫控檢測，還有吸頭離開地面或於原地約20秒沒有動作，則會自動切斷蒸氣，聰明的產品讓使用安全更有保障。

有毛孩的家庭最怕碰上換季掉毛期，家具底下、角落到處都是毛非常難清理，家事達人安祺老師笑說有LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器就不用怕，不光是有蒸氣雙旋濕拖吸頭，還配有LED輕薄地板吸頭，寬扁輕薄設計能深入家具底下難到達的地方，達到全屋零死角，LED照明則讓又輕又細的毛髮灰塵無所遁形。另有毛髮專用吸頭適用於各類布織品，吸頭上的特殊膠條既能防止毛髮糾結，還相當簡單就能拆卸下來清潔，非常方便，再加上2合1毛刷吸頭、隙縫吸頭，多種功能一應俱全，輕鬆化身毛孩掉毛剋星。

不少人困擾吸沒幾次地吸塵器的集塵空間就滿了，卸下集塵盒要倒掉滿滿毛髪灰塵又好怕沾到髒手，使用LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器就沒有這些困擾，吸完地按下機身上的集塵壓縮鈕，就能刮除纏繞在氣旋濾網上的灰塵毛髪並且壓縮，集塵器空間變大2.4倍，容量更有料。再將吸塵器放進專屬All-in-One TowerTM智慧集塵收納充電座，不只所有吸頭和零件都能物歸其所，收納乾淨俐落，使用自動除塵功能還能自動清空集塵盒，過程中不擔心落塵飛揚，而且完全不沾手；新一代的集塵座更大幅降低自動除塵功能運行時間，更省時有效率。

當家裡空間較大、有養毛孩寵物，或是長輩動作較慢，這些狀況清掃時間相對需要更長，使用無線吸塵器會被質疑電量不夠用，對此安祺老師笑說「安啦！」LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器內附兩顆電池可以隨時充電更換，不怕掃到一半沒電可用。既能乾吸濕拖、高溫去汙多樣精巧功能，又便於收納的LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器，獲得安祺老師盛讚「選擇了正確合適的工具，就能完美達成清潔任務」，大推給家有長輩和毛孩的家庭。