李正皓指控陳玉珍2疑點有「通敵叛國」可能　已符合檢調調查要件

▲李正皓指控陳玉珍在節目發言2疑點，有「通敵叛國」可能。（圖／翻攝自李正皓臉書／記者屠惠剛攝）



記者林彥臣／綜合報導

陸軍金防部二膽守備隊上兵陳嘉壎從失聯到人游到大陸，其相關資訊近來幾乎由國民黨立委陳玉珍對外透露，名嘴李正皓就批陳玉珍是「福建軍區在台發言人」，引發兩人的舌戰。李正皓20日又在臉書上指控陳玉珍在政論節目《少康戰情室》的發言出現2項疑點，都有通敵叛國的可能。

李正皓在臉書發文指出，13號當天陳玉珍在《少康戰情室》公開表示，「二膽島陳姓上兵是在3月9日上午9點多就被中國海警救起來。」

在同一個節目的另一段發言中，陳玉珍語出驚人地說，「台灣的國安系統也知道此事，是在9日、10日左右就知道。」

李正皓認為，陳玉珍談到台灣國安系統時，明顯降低語氣，下意識地透露出件事不該被公開的味道。

李正皓指出，陳玉珍在《少康戰情室》的發言，有明顯的兩大疑點，疑點一，陳姓上兵被中國海警救起來的時間點至今台灣的國安單位與陸委會都無法證實，這件事只有中國海警與陳姓上兵本人知道，請問陳玉珍的消息來源為何？

疑點二，陳玉珍為何能掌握台灣國安系統掌握情報的進度？請問陳玉珍掌握國安單位情報進度的消息來源為何？陳玉珍所屬委員會是內政委員會，國安單位完全沒義務向陳玉珍透露進度。

李正皓痛批，上述兩個疑點，隨便一個疑點拉出來好好調查都有通敵叛國的可能，這已經符合檢調啟動調查的要件，但整個過程最扯的部分是所有的證據都是陳玉珍自己向媒體公開透露的，有看過中國同路人，但沒看過這麼像陳玉珍這麼高調的中國同路人。

李正皓說，「我一直以為影集中『你有權保持沉默，但你說的一切都將會成為呈堂證供』這句話是廢話，誰會傻到明明亂說話會變成呈堂證供，還一直亂說話？但我錯了，陳玉珍會，這句話的初衷就是用來提醒陳玉珍這類人。」