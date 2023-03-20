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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北議員參訪日本東京收穫滿滿　王威元：將參考東京城市規劃問政

▲▼ 新北市議員王威元(右１)參訪東京都議會。（圖／王威元提供）

▲▼ 新北市議員王威元(右１)參訪東京都廳議會。（圖／王威元提供）

記者戴上容、崔至雲／新北報導

新北市議會國民黨團日前參訪日本東京，連任第二屆市議員、黨團財務長王威元針對改善人行道、污水下水道、都市更新及大眾運輸頗有心得，他表示，他的選區三重、蘆洲地區有多個重要重劃區正發展中，公眾議題相當重要，他將在今年新北市議會會期以「東京經驗」提出建議與問政。

新北市議員王威元表示，感謝前北市議員林晉章成立台灣地方議員聯盟，與日本、菲律賓等國家的地方議員聯盟對階，他才能媒合讓新北市議員到東京都議會參訪，這次參訪東京都議會的議員們都覺得很有收穫，由於兩國的民風相近，大家都認為很有實踐的機會。

王威元說，這次在台日友好會長小蟻議員帶領下，拜訪東京都議會，參考了東京執政成果，從污水下水道、都市更新、人行道、都市規劃到大眾運輸等，讓新北議員們收穫滿滿，畢竟新北市現在遇到的問題，東京都也都面對過，也成功克服困難，相信這些寶貴的經驗可以讓我們新北市議員問政的品質更好，讓新北市政府貼近民意，接地氣！

王威元對於大眾運輸方面相當有心得，針對人行環境搭配大眾運輸，他認為東京都在這政策體現上相當有一致性，他的選區三重蘆洲共計有4條捷運交會，很有潛力成為新北市的模範區域，建議目前新北「人行道改善工程」能夠更為普及，讓行人走得更安全更舒適，再佐以大眾運輸，捷運、公車、youbike，相信可以減少民眾自行開車或騎車的需求，這部分他也會盡力向市府建議和著手。

由於住宅政策是三蘆區民眾很重視的議題，王威元特別詢問東京都的住宅政策，最令他驚訝的是，同等區位下，東京的價格比台北市略低。更特別的是，買東京房子可以全額貸款，同時利率只有1%，讓民眾可以買得起房子.而東京都房價較台北市略低的原因在於增加供給（住宅區容積500%，商業區容積可到1300%）一樣的一坪土地在東京可蓋房屋面積是蘆洲的2.5倍到4倍之多，跟目前台灣打房政策背道而馳，但卻是達成了比台灣更好的成果，非常值得探討。

▲▼ 新北市議會國民黨團參訪日本東京都廳議會 。（圖／王威元提供）

▲ 新北市議會國民黨團參訪日本東京都廳議會 。（圖／王威元提供）

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