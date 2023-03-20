泰國降下恐怖冰雹！強風暴雨「冰球狂掉」畫面曝光　地上一片雪白

▲泰國清邁下冰雹，路面一片雪白。（圖／翻攝自推特，下同）



記者張方瑀／綜合報導

泰國清邁18日遭受熱帶風暴襲擊，除了狂風暴雨引發嚴重淹水外，甚至還下起冰雹，且持續約20分鐘，造成至少600棟房屋損毀、多棵樹木倒塌。從社群網站曝光的照片也能看到，清邁路面全積滿圓形冰球，連梯田遠遠看去都呈現一片雪白。

???????? THAI PBS WORLD: Several districts in Chiang Mai were hit by rain and hail storms on Saturday, causing widespread damage to houses, utility poles, trees and billboards. There were no fatalities, although one person was slightly injured https://t.co/qzIGwOawDN | #Thailand pic.twitter.com/PXW9oz1OZq — Thai News Reports (@ThaiNewsReports) March 19, 2023

綜合外媒報導，清邁18日受到熱帶風暴影響，出現狂風與強降雨，造成許多地區嚴重淹水，許多樹木和屋頂都被吹毀，更慘的是居然還罕見下起冰雹。從推特曝光的影片可以看到，狂風暴雨中夾雜著大小不一的冰球落下，畫面相當恐怖，除了市區滿地都是冰球之外，鄉村地區的梯田也呈現一片雪白。

當地民眾指出，這場恐怖的冰雹風暴大約持續了20分鐘，簡直是一生中遇過最可怕的事。清邁防災部門表示，約有600棟房屋受損，且淹水和狂風讓市區嚴重淹水，電線桿和樹木也被吹斷，造成部分地區停電，但目前未有人員傷亡傳出。