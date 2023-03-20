辦公室看A片丟官的督察又遭爆料　彰化基層警PO文「被黑箱」

▲警局組長看A片被拔官，田中警分局員警再爆料。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局員林警分局組長下班開電腦看A片被同仁檢舉調職記2申誡處分，引發基層爭議，該名被調職的組長之前也在田中警分局執掌風紀，一名基層劉姓員警20日在《靠北警察》大吐苦水，表示他前年要考偵查員，都是該組長從中作梗，把他的名字刪掉，文末表示已經投訴總統府，行政院，內政部。

這起辦公室看A片案件發生在2月間，當時該名組長已經下班，留在辦公室內打開公用電腦看18禁影片，被同仁看到從遠方側錄1分多鐘，不過影片沒有錄到交纏聲音，只有組長的臉跟電腦露出長達1分多鐘，檢舉到督察系統後，督察長及相關人員立即到員林分局調查。

該名組長坦承於事發當天晚上，值完勤務下班時間，在辦公室打開公務電腦觀看，也對自己的行為表示相當的懊悔。該組長被記2申誡，今天調回局本部當警務員。

劉姓員警指出，這名督察組組長沒以身作則，並認為警察局護短，竟然只記申誡，「那跟我們基層無線電領機證忘記發的處罰是一樣的，他的事我們基層得知後，大感不公平，至少要大過一支吧。」

劉員表示他「不能忍了」，他說他在警局的績效第一名，他要考偵查員也進到第二關面試的關卡，卻被該名組長「黑箱」了。他說，前年要報名偵查隊的考試，被刑大二組將名字刪掉，等到公文簽出去銓敘部了，他才知道不僅沒辦法考試，就連資格也被取消。

▲警局組長看A片被拔官，田中警分局員警再爆料。（翻攝自靠北警察）